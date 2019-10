Här är de amerikanska aktiefavoriterna i september

USA-aktier Elbilstillverkaren Tesla, tätt följd av Apple och Amazon, är de mest populära amerikanska aktierna bland Swedbanks och sparbankernas kunder under september. Men vegoproducenten Beyond Meat är månadens bubblare, med över 10 procent fler ägare bara under en enda månad, trots att aktiekursen samtidigt fallit med hela 12 procent. Men då har kursen å andra sidan stigit nästan 500 procent sedan noteringen i maj.