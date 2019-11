Han har besvarat 10000 frågor om aktier

Läs också: Här kan du läsa den allra första aktiechatten från den 9 november 2009

För tio år sedan, den 9 november 2009, genomfördes den första aktiechatten med Marcus Hernhag på privataaffarer.se. Sedan dess har mycket hänt och en sisådär 440 aktiechattar har genomförts.

Varje fredag kommer hundratals frågor in och Marcus hinner bara svara på en bråkdel av dessa under den timme som chatten pågår. Aktiechatten är också det som är mest läst på sajten.

Varför tror du att aktiechatten är så populär?

– Jag tror det beror på att jag guidar placerarna utifrån deras förutsättningar. Jag är säker på att de flesta aktiesparare vill ha jordnära råd och guidning för att klara sig själva, inte få självsäkra svar från ett finansproffs i kostym. Det bästa för mig som svarar är kontakten med folk. Att kunna känna av hur folk mår och vad de behöver hjälp med. De ger en behövlig inblick i vilka olika typer av sparare det finns. Frågorna kan vara allt från mycket grundläggande till avancerade, säger Marcus Hernhag.

Vilka är de vanligaste frågorna?

– Det är ”Vad tycker du om min portfölj?” och ”Vad tror du om den här aktien nu?”

Vilka frågor svarar du inte på?

– De flesta. Jag hinner inte och kan inte allt om alla bolag. Men det är hedrande att så många ställer frågor, säger Marcus Hernhag.

Räknat från aktiechattens start i november 2009 har Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stigit hela 120 procent. Men Marcus minns den oro som fanns under finanskrisen och tiden därefter. När den första aktiechatten genomfördes hade index visserligen repat sig något efter katastrofåret 2008 men oron fanns kvar.

– Jag minns när många var oroliga över och inte litade på att likvider var helt säkra varken i en kapitalförsäkring eller på ett konto med insättningsgaranti. Det var också svårt att veta sannolikheten för att baltiska stater skulle klara sina insättningsgarantier. Däremot var det lätt att ge rådet att hålla ut på aktiemarknaden, då alla lågkonjunkturer hittills i världshistorien förr eller senare vänt till en högkonjunktur igen.

Vilka aktiechattar har varit tuffast?

– Det är de gånger jag haft feber. Jag har haft det ett antal gånger men sådant stoppar mig inte när jag kan arbeta hemifrån. The show must go on. Annars de gånger min uppkoppling mot webben då och då hängt sig mitt i chattandet så det blir svårt att svara, berättar Marcus.

Vad har förändrats på tio år?

– Till en början var jag lite mer stressad och pressad under timmen, medan jag numera jobbar lika effektivt men har betydligt coolare inställning. Jag tror också att jag svarar på lite olika sätt i takt med att jag lärt mig mer om olika strategier och tänk. Frågorna jag får har alltid varierat från en gång till annan, men varje tid har sina typer av frågor. Varje nedgång lockar fram några oroliga frågor, varje lång uppgångsvåg i en framtidsbransch lockar fram frågor om vad man ska investera i där.

Finns det några svar du ångrar i chatten?

– Mina i genomsnitt 23 svar per chatt innebär drygt 2,5 minuter per svar och det är klart att det är en ganska kort tid. Ibland har jag bedömt ett bolag fel. Starbreeze var ett sådant bolag som efter en fusion plötsligt var en ny spelutvecklingsfirma man inte skulle döma utifrån den usla historiken så hårt som jag först gjorde. När jag läst på mer ändrade jag mig och tyckte i efterföljande chattar att det var en bra chansaktie och kursen rusade också vidare mot nya höjder.

– Det var rätt då, men med facit på hand ångrar jag att jag inte tog mig tid att granska mer alla satsningar de gjorde under aktiens nedgångsfas. Bolaget var väldigt beroende av en större spellansering och till slut blev det företagsrekonstruktion för att undvika konkurs. Att bedöma och betona risker rätt är en av nyckelingredienserna i aktiechatten. Det är något jag alltid kan försöka förbättra, säger Marcus.

Tror du det blir något 20-årsjubileum med dig och PA:s aktiechatt?

– Det är möjligt. Jag är redo köra ett tag till i alla fall, men tio år till är en lång period där det kan hända mycket på.

Not: Klicka här kan du läsa den första aktiechatten från den 9 november 2009.