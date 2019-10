Hajpad börsnykomling rasar efter rapport

Beyond Meat såg ut att öppna tisdagens handel på den lägsta nivån sedan i maj, när aktien noterades på Nasdaq i New York. Skälen var flera. Bland annat innebar delårsrapporten en bortre gräns för när de som ägde aktier i köttersättningsbolaget Beyond Meat innan bolaget noterades får börja sälja sina innehav, enligt Business Insider. Aktien steg som mest till kursnivåer nära 235 dollar i somras, för att byta ägare till kurser kring 85 dollar inför öppning på tisdagen.

”Många tidiga investerare kommer mest troligt att betrakta tillfället som rätt tid att casha in”, sade Neil Wilson, chefsanalytiker vid Markets.com, och hänvisade till den senaste tidens kurskollaps.

I tillägg till kurspressen från tidiga ägare har flera av de tunga analyshusen sänkt sina riktkurser för aktien, som fallit 55 procent sedan sommarens kurstopp.

JP Morgan reviderade ned sin riktkurs till 138 dollar, från 189 dollar. Banken har dock fortsatt overweight som rekommendation. Jeffries skruvade ned till 115 från 190 med neutral rekommendation och Wells Fargo till 100 från 125, också med neutral rekommendation. Den lägsta riktkursen – ”street low” – har Exane BNP Paribas, med 70 dollar och undervikt-rekommendation.