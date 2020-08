”Guldpriset tyder på allt bättre börshumör”

En indikator på hur investerare förlitar sig på marknaderna är hur priset på guld rör sig. Det bättre investeringshumöret har nu dragit ner priset under 2.000 dollar per uns från, måndagens nivåer vid 2.030 dollar per uns. Vid sämre sentiment tenderar priset på guld att stiga.

Enligt analytiker korrelerar den senaste guldrörelsen med dollarns uppgång senaste dagarna och även efter att USA-presidenten Donald Trump skrev under exekutiva order för att på egen hand dämpa oron angående framtida stimulansåtgärder.

”Guldet fortsätter handlas högt”

Däremot har diskussionerna inför helgen mellan USA och Kina angående handelsavtalet försvagats vilket enligt analytiker är en anledning till att guldet kommer att fortsätta handlas högt, skriver Dow Jones.

”Guldet älskar osäkerhet, och det finns det mycket av”, säger Stephen Innes, marknadsstrateg hos AxiCorp.

Angående Kina och USA inväntas helgens möte mellan länderna där den inledande tiden med fas 1-handelsavtalet ska utvärderas. Kina har meddelat om sanktioner för elva amerikaner som en respons på åtgärder från USA i fredags.

Försvagad dollar

Under tisdagsmorgonen publicerades arbetslösheten från ILO för Storbritannien i juli som höll sig oförändrad på 3,9 procent. Antalet arbetslösa ökade med 94.400 personer. Väntat var en arbetslöshet på 4,2 procent.

Sedan statistiken för arbetslösheten försvagades pundet mot dollarn för att sedan stiga igen senare mot tisdagsförmiddagen. Brittiska räntor ser en svag uppgång kring 1 punkt för både korta och långa räntor.

Detaljhandeln i Storbritannien steg med 4,3 procent i årstakt enligt data från BRC. Den andra månaden i rad där en stigning i handeln har uppmätts.

Kronan svagare mot dollarn

Trots positiva besked från BRC betonar de att många butiker kämpar för att överleva då många individer fortfarande håller sig distanserade och inte handlar lika mycket.

Svensk krona har försvagats mot dollarn och handlas vid 8,73 kr. Mot euron håller sig kronan relativt oförändrad sedan måndagseftermiddagen vid 10,27 kr.

Dollarn är något stärkt mot både euro och yen sedan måndagseftermiddagen.

Svenska räntor handlas sidledes under tisdagsförmiddagen och europeiska räntor är något ned, där den tyska tioårsräntan handlas kring 1 punkt upp sedan måndagseftermiddagen. Amerikanska räntor är upp med 2-3 punkter. Europabörserna har stigit.