Guldfonderna i topp

De sex bästa guldfonderna är samtliga upp mellan 12 och 17 procent senaste månaden. I täten på fondtopplistan ligger de båda guldfonderna Schroder ISF Global Gold A och Franklin Gold & PrecMtls, upp 17,80 respektive 17,50 procent under den senaste månaden enligt statistik från fondutvärderaren Morningstar på måndagen.

Guldet har gått urstarkt sedan maj månad då priset låg under 1300 dollar per uns. Som mest kostade guldet under 2011 då priset under kort period tangerade 1900 dollar per uns, för att under 2012 ligga över 1800 dollar per uns.

Stena Impero fick guldpriset att öka

Anledningen till den senaste tidens uppgång för ädelmetallen är handelskonflikten mellan USA och Kina, men den senaste veckans utveckling av oroligheterna i Persiska viken har fått guldpriset att rusa. Som mest tangerades 1450 dollar unset efter att Iran beslagtagit det svenska fartyget Stena Impero som seglar under brittisk flagg.

Även stigande förväntningar om en kommande amerikansk räntesänkning har bäddat för guldprisuppgången, menar analytiker.

”Tekniskt intressant”

Den nuvarande prisnivån för guld är ”tekniskt intressant”, enligt Nitesh Shah, analyschef på den amerikanska kapitalförvaltaren Wisdom Tree. Det signifikanta är att priset passerade 1400 dollar per uns, och lyckades hålla sig kvar på den nivån.

– Det är en viktig milstolpe för guldpriset efter att det bröt motståndet vid 1350 dollar den 20 juni. Guldet hade då vid sex olika tillfällen försökt bryta motståndet på den nivån. Det skedde i september 2017, i januari, februari, mars och april 2018 samt i februari i år, säger han.

Uppåt för guldgruvorna

Enligt Wisdom Trees analys fortsätter sannolikt priset på guld att öka. Nitesh Shah förväntar sig ett guldpris kring 1480 dollar under slutet av andra kvartalet nästa år, och då är prognosen ”konservativ”, det vill säga förutsättningarna är lågt beräknade.

Guldgruvebolagen på Stockholmsbörsen har också gått mycket starkt i sommar. Semafo är upp nästan 35 procent sedan den 31 maj, medan Lundin Golds aktie under samma period ökat drygt 41 procent.

Turkiet och Brasilien

Efter de sex guldfonderna i topp på listan nedan följer tre Turkietfonder och en Brasilienfond, med månadsuppgångar på mellan 9 och 11 procent: