Guldet under 1 200 dollar per uns

Koppar noterades vid 13.30-tiden till 6 109 dollar per ton, en nedgång med 1,2 procent för dagen. Zink sjönk 1,6 procent till 2 507 dollar per ton efter att ha handlats något högre tidigare under dagen. Nickel var i sin tur ned 0,4 procent till 13 770 dollar per ton.

Aluminium noterades samtidigt 1,2 procent lägre till 2 080 dollar. I fredags meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA avser fördubbla importtullarna på turkiskt stål och aluminium.

Bland ädelmetaller sjönk guld omkring 1,0 procent till 1 199 per uns i spåren av en stärkt dollar.

WTI-oljan drog ned 0,5 procent till 67,30 dollar fatet. Brentoljan sjönk marginella 0,1 procent till 72,73 dollar per fat. Reuters skriver att de amerikanska sanktionerna mot Iran bidrar till oro kring det globala oljeutbudet. Från och med november månad kommer sanktionerna mot Iran även att omfatta landets energisektor.

”Med de amerikanska sanktionerna återigen på plats kan det bli mycket utmanande att upprätthålla det globala utbudet”, uppger banken ANZ enligt Reuters.