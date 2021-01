Grön yra bland fondspararna i januari

– Intresset för gröna fonder har aldrig varit större. Det råder en enorm hajp just nu, och den tar dels sitt avstamp i att hållbarhet förstås är en megatrend, men också i att vi ser enormt stora kapitalflöden gå in i den här typen av bolag. Eftersom en hajp ofta drar till sig lycksökare med stort intresse av att få en grön etikett på sin verksamhet, så är just fondsparande ett bra alternativ för den här sektorn. Då får man hjälp av en förvaltare att skilja agnarna från vetet, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Hennes motsvarighet på Nordnet – Nicklas Andersson – är inne på samma spår.

– Det är en global megatrend som kommer att fortsätta växa under mycket lång tid framöver. Det bör dock noteras att många enskilda aktier inom förnybar energi haft en parabolisk utveckling senaste tiden. Det brukar sägas att vi tenderar att överskatta trender i det korta perspektivet och underskatta dem i det längre. Därför är det glädjande att privatspararna väljer in exponeringen via sitt fondsparande eftersom det ger en naturligt god riskspridning i denna halvt bubbliga terräng. En annan intressant detalj är att många ofta favoriserar exponering mot Stockholmsbörsen och Sverigefonder, men privatspararnas favoritfond inom förnybar energi har inget svenskt bolag bland sina tio största innehav. Det ger en global diversifiering inom sektorn, säger Nordnets sparekonom Nicklas Andersson.

Avanzas köplista toppas av kategorin ”Grön energi” och på Nordnets köplista letar sig fonden Handelsbanken Hållbar Energi in på en andraplats.

– Fonden var en av dem som gick allra bäst under 2020, och spararna fortsätter att tro på sektorn även 2021. Även om det är mycket kapital som letar sig hit så är det nog klokt att inte iskallt räkna med att förnyelsebar energi som sektor levererar lika starkt i år som under fjolåret, säger Nordnets Frida Bratt.

Också breda tillväxtmarknader är populära köp.

– Köper du en tillväxtmarknadsfond får du dels Kina, som ligger före i återhämtningen, men också andra tillväxtmarknader som ligger efter och lär ha en kraftig återhämtning framför sig. Dessa marknader får dessutom draghjälp av en svag dollar. Kinesiska techjättar som Alibaba och Tencent utgör en betydande del i tillväxtmarknadsfonder, men att den politiska risken i kinesiska aktier blev tydlig i januari skrämmer inte spararna, säger Nordnets Frida Bratt.

Mest köpta fonder via Nordnet Mest sålda fonder via Nordnet Spiltan Aktiefond Investmentbolag DNB Fund – Asian Small Cap Handelsbanken Hållbar Energi Skagen Kon-Tiki Swedbank Robur Ny Teknik BGF World Gold Länsförsäkringar Global Indexnära Carnegie Strategifond Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära UBS (Lux) EF Biotech TIN Ny Teknik Simplicity Norden Swedbank Robur Access Asien Gladiator Proethos Fond Skagen Tellus BNP Paribas Energy Transitiion Carnegie Global Spiltan Räntefond Sverige CPR Invest Global Gold Mines