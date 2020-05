Grafgurun: Tre aktier positionerade för köpsignal

I veckans poddavsnitt med Johnny Torssell på Carnegie Private Bankings hemsida, resonerar han om tre intressanta aktier som är positionerade för en köpsignal, Atlas Copco, Epiroc B och Ericsson.

Atlas Copco befinner sig i en konsolideringsfas strax under 360 kr just nu. Skulle börsen börja röra sig uppåt kommer en köpsignal från Atlas, som står redo för ett rally, till åtminstone över 400 kr, enligt Johnny Torssell.

Epiroc B ser också spännande ut, anser han. Aktien är också i konsolidering mellan prisnivåerna 90 och 102 kr.

– Passeras motståndet 103 kr kan vi få en bra rörelse upp mot 115-120 kr, säger han i podden.

Den tredje aktien, Ericsson, är inte just nu i närheten av någon köpsignal, men det är ett bolag som Johnny Torssell gillar på lång sikt. Aktien befinner sig i en ”kortsiktig konsolidering”, men skulle den bryta igenom motståndet vid 85 kr blir det en köpsignal och då kan aktien röra sig upp emot 95 kr eller till och med 100 kr.

Kortsiktigt perspektiv

Börserna är intressanta just nu även om perspektivet är kortsiktigt, menar Johnny Torssell, och det gäller att agera på det. Med kortsiktigt menar den tekniske analytikern en till sex månaders sikt. Och det gäller både Stockholmsbörsen och de stora amerikanska börserna.

– Vi är i en svag säsong just nu, eftersom den starka säsongen på börsen är mellan november och april. Maj till oktober är den svaga säsongen. Historiskt har all avkastning på börsen genererats under den starka perioden, som precis avslutats.

I just den nuvarande uppgången har omsättningsmönstret varit svagt, samtidigt som volymen minskar. I en bearmarket brukar omsättningen öka. Hastigheten i uppgången har dessutom avtagit, och det är bara ett fåtal aktier som driver uppgången.

Kontentan av resonemangen är att USA-börserna ser positiva ut, på kort sikt, och Johnny Torssell tror på en större rekyl. På sex månader ser det däremot ändå negativt ut. Och samma prognos går att applicera på Stockholmsbörsen. Bilden är således något ”stökig”.

Svårtolkad marknad

– Trots allt detta är marknaden ändå stark. I förra veckan kom två kortsiktiga säljsignaler och index vände upp före nedsidan och stängde starkt, säger han.

Ekonomin faller dessutom just nu rekordsnabbt, vilket faktiskt är värre än under en recession. Men trots fallet befinner vi oss inte i en depression, eftersom fallet varat under så kort tid. Sedan går det ändå upp igen.

Marknaden är svårtolkad just nu, konstaterar Johnny Torssell i slutet av podden där han sammanfattar börsläget så här:

– Går det inte ner när det borde gå ner, då går det sannolikt upp!