”Gör som Buffett – köp och behåll”

Råden kommer från Guy Wagner, vd sedan 2005 då Banque de Luxembourg Investments, BLI, startades som en fristående enhet till banken.

Investeringsfilosofin är klart inspirerad av Buffett, det medger Guy Wagner under ett Stockholmsbesök i veckan. Vissa sektorer väljer Wagner helt bort. BLI:s fonder har till exempel i princip inga investeringar i varken telekom- eller flygsektorn just nu. Men aktier är fortsatt intressanta. I år har hälsovård, tech och olja gett mest tillbaka.

– Men vi måste ha lägre förväntningar på avkastning framåt samtidigt som aktier de facto är mindre riskfyllda än vissa ränteprodukter, säger han.

Investeringsmetoden för alla BLI:s fonder är stockpicking, bottom up. I Europa finns många medelstora bra familjebolag. De finns i Schweiz, Storbritannien och norra Europa – men inte i Sydeuropa.

– Men i Italien finns desto fler mindre familjeägda bolag som vi anser vara intressanta. Det finns med andra ord en geografisk dimension adderad till investeringsperspektivet, säger Guy Wagner.

Assa bland favoriterna

Han slår också ett slag för riktiga ”kvalitetsbolag” och exemplifierar med en av de stora favoriterna – Assa Abloy.

– Kompromissa inte med kvaliteten på bolagen. Högkvalitativa bolag är mycket snabbare på fötterna än andra efter en nedgång.

Man bör också vara mycket försiktig vid värderingen av bolag. Det går inte att förutse vad som händer i framtiden och därför är det ingen mening med att ens försöka.

– Så vi gör som Buffett även här, köper till underpris enligt vår modell med perspektivet att aktierna ska behållas “för alltid”. Vi har ett bolag i portföljen åtminstone fyra till fem år, men oftast betydligt längre. Ett kvalitetsbolag ska dessutom köpas när ingen annan vill köpa det.

”Sitt stilla”

Guy Wagner ger exempel från USA i form av statistik från Blackrock, att en genomsnittlig investerare under en tioårsperiod hade tjänat stort på att bara behålla aktierna i olika kvalitetsbolag.

– Investerare som frenetiskt säljer och köper aktier när de blir besvikna på utebliven avkastning, borde i stället sitta stilla och inte göra någonting, vilket ju i sig är ett investeringsbeslut. Den som slutar försöka förutsäga marknadsfluktuationerna kommer även att tjäna på ränta-på-ränta-effekten, säger han.

I den nuvarande investeringsmiljön är defensiva sektorer och bolag att föredra, menar han, och industri- och konsumtionsbolag är just nu bland de intressantaste i Europa, enligt BLI.

Mellan 1966 och 1982 stod aktiemarknaden stilla då det ”inte hände just någonting”, men just 1982 var räntenivån 15 procent och inflationen lika hög. Därefter har vi haft riktningen nedåt på räntor, under 35 år.

– I över tre decennier har vi därefter haft en fördelaktig miljö för aktier och obligationer. Men nu börjar trenden vända, och vi måste vara medvetna och ha realistiska förväntningar på avkastningen man kan få. Volatiliteten ökar och kan man inte leva med det är det bättre att stå utanför, säger Guy Wagner.