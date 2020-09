Goldman Sachs: Råvarumotvind för Electrolux

Enligt Goldman Sachs reflekterar nuvarande konsensus en övertro på Electrolux marginalförbättringar under 2020-2022.

”Vi menar att marknaden är väl införstådd med den förbättrade volymutsikten, men Electrolux står inför växande motvind”, menar banken och pekar bland annat på att stålpriserna väntas stiga under det andra halvåret 2020.

Vidare tror Goldman Sachs att kostnadsbesparingarna som genomförts under 2020 kan komma att vändas till motvind motsvarande 100 miljoner kronor under nästkommande år. Även valutaeffekter väntas blåsa 1,25 miljarder mot vitvarubolaget under perioden 2019-2021.