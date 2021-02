Goldman höjer prisprognosen för olja

Banken räknar nu med att Brent kommer att nå nivån 70 dollar per fat under andra kvartalet och 75 dollar under tredje kvartalet. Den tidigare prognosen var 60 dollar i andra kvartalet och 65 dollar i det tredje.

Som motiv för höjningen anger Goldman Sachs förväntade lägre lagernivåer, högre marginalkostnader för att återstarta utvinning samt spekulativa inflöden.

”Vi tror att denna snabbare ombalansering under vad som väntades vara vinterns mörka dagar kommer att följas av ett växande underskott i vår, när efterfrågan hämtar sig snabbare än utbudet”, skriver banken i en kommentar.

Goldman Sachs räknar nu med att den globala oljeefterfrågan kommer att nå 100 miljoner fat per dag i slutet av juli, tidigare än i augusti som sades i den förra prognosen. Det svåra vintervädret i Texas väntas enligt banken orsaka ett globalt underskott på 1,5 miljoner fat per dag under denna månad.

Om länderna som ingår i Opec+ vid det kommande mötet i mars kommer överens om att öka produktionen kommer det enligt Goldman Sachs sannolikt inte att påverka priserna, eftersom utbudet väntas släpa efter. Banken räknar med en höjniing av kvoterna med 0,5 miljoner fat per dag i april, och Saudiarabien väntas reversera sin unilaterala neddragning med 1 miljon fat per dag.

”Den stora osäkerheten nu är vid vilken prisnivå producenterna slutligen ökar aktiviteten … vi höjer vårt marginalkostnadsantagande med 5 dollar per fat till 60 dollar per fat för Brent för återstoden av 2021”, skriver Goldman Sachs.

Klockan 10.55 hade Brentoljan i första termin stigit 0,8 procent till 63:39 dollar per fat.