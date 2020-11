G5 Entertainment: Vd har sålt aktier för 29 miljoner

Försäljningen, som gjorts via vd:n bolag Wide Development, omfattar totalt 70.000 aktier och gjordes utspritt under förra veckan till kurser på mellan 405 och 420 kronor per aktie.

Efter försäljningen uppgår vd:n innehav, via Wide Development, till 600.000 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

”Wide har sålt cirka 10 procent av sitt innehav, vilket mer eller mindre har tagit innehavet tillbaka till det antal aktier som företaget haft historiskt. Wide har ökat sin position under de senaste två åren när aktiekursen varit gravt undervärderad. Wide är fortsättningsvis den största aktieägaren med 600.000 aktier och tror starkt på företagets framtidsutsikter”, uppger Vladislav Suglobov i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt på söndagskvällen.

Från slutet av 2018, då aktien handlades kring 150 kronor, har vd:ns innehav i G5 ökat med 70.000 aktier.

Även G5:s operativa chef Aleksandr Tabunov har minskat sitt innehav då han i fredags, via sitt bolag Purple Wolf, sålde 12.000 aktier för sammantaget cirka 4,8 miljoner kronor. Efter försäljningen uppgår Purple Wolfs innehav till 520.000 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.