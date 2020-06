Flera CFD-bolag med svenska kunder stoppas

Det handlar om bolagen Magnum FX (Cyprus) Ltd, F1Markets Ltd, Hoch Capital Ltd och Rodeler Ltd. De fyra företagen har erbjudit investeringar i CFD-kontrakt (Contracts for Difference). I Sverige har de bland annat marknadsfört sig under varumärken som ETfinance, Investous, Itrader och 24option, skriver den svenska Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Enligt Cysec har allvarliga brister upptäckts i hur företagen bedriver sin verksamhet. Företagen anses ha brutit mot gällande regelverk bland annat när det kommer till att ge information som är tydlig och inte missvisande. Dessutom har bolagen brustit i sina bedömningar om investeringar stämmer överens med kundens behov och situation samt att man inte gett tillräcklig information om riskerna.

En större utredning som gjorts av brittiska tillsynsmyndigheten FCA (Financial Conduct Authority) har delvis legat till grund för Cysecs beslut.

I den brittiska utredningen framgår att företagen även misstänks ha använt vilseledande annonsering i sociala medier där kändisar är med i text och på bild utan sitt medgivande.

Men även svenska sparare är alltså kunder i de aktuella bolagen.

”Även FI har märkt av ett ökat antal klagomål från konsumenter på dessa företag. Det har framförallt handlat om brister i rådgivningen, aggressiv marknadsföring, dolda avgifter och svårigheter att ta ut pengar. Det har även kommit flera klagomål på att det inte tydligt framgått vilken produkt man som konsument investerat i. Företagen erbjuder investeringar i CFD–kontrakt vilket är en produkt med hög risk. I flera fall har konsumenter rapporterat hur investeringen tappat hela sitt värde på kort tid trots löfte om en säker placering”, skriver den svenska Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Enligt det cypriotiska beslutet får Hoch Capital Ltd och Rodeler Ltd tills vidare inte erbjuda investeringstjänster. Magnum FX (Cyprus) Ltd och F1Markets Ltd får däremot fortsätta erbjuda investeringstjänster till befintliga kunder men inte ta in några nya kunder.