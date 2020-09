Fyra alternativ för Tiktok

Ett alternativ som påstås vara uppe för diskussion är att Tiktok säljs utan den algoritm som används för att ge rekommendationer, skriver Reuters.

Ett annat alternativ uppges vara att förhandla fram en övergångsperiod på upp till ett år med Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS. Det tredje alternativet innebär att söka tillstånd från Kina för att överföra algoritmen för de amerikanska tillgångarna. Det avslutande alternativet är att Bytedance licenserar algoritmen till köparen, uppgav källorna för nyhetsbyrån.

De två mest omskrivna intressenterna för Tiktok är Microsoft i kombination med Walmart, samt Oracle.