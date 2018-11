Fritt fallande Starbreeze värt att bevaka

Den 6 november lanserades till slut spelet Overkills The walking dead för PC. Frågan är bara om det blir den succé som krävs efter all utveckling av spelet. Marknadsföringskostnaderna steg under tredje kvartalet, vilket är förståeligt särskilt då julhandeln står för dörren.

Tredje kvartalet var oaktat anledningarna en katastrof. Intäkterna rasade 56 procent till 33,9 miljoner kr och rörelseförlusten på 87,4 miljoner innebär en rörelsemarginal på -158 procent. Nu finns det förklaringar till det i form av spelutveckling och ökad marknadsföring samt att förlagsrättigheterna till spelet Dead by Daylight såldes vid halvårsskiftet. Det sistnämnda drog ned både intäkter och kostnader under kvartalet.

Under de senaste två åren har Starbreeze investerat ca 900 miljoner kr i nya spel. De kommande åren blir därför skördetid, men då det inte finns några garanterade succéer är det frågan om bolaget får tillbaka allt man satsat och med god lönsamhet.

I aktieraset har vi också fått se insiders sälja, bland annat den avgående finanschefen och bolagets vd. Även om det kan ha sin förklaring är det inte direkt positivt.

Sedan kurstopparna på drygt 24 kr under 2016 har Starbreeze fallit skoningslöst ned till 3,35 kr. Vilka vinster som förhoppningsvis väntar framöver är osäkert så en kortsiktig och rädd aktiemarknad kan handla ned aktien hur mycket som helst.

Sannolikt blir det en överreaktion på nedsidan, men från vilken nivå det vänder upp och när beror är omöjligt att veta. I nuläget är det därför bäst att hålla sig undan Starbreeze, men förbättringspotentialen är kittlande om något av spelen blir en storsäljare så det är värt att bevaka aktien för dig som gillar tillväxtaktier.