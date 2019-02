Förväntad förlust för Veoneer

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på -90,9 miljoner dollar enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser.

Rörelseresultatet blev -75 miljoner kronor. Väntat var -75,8 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 535 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 534 miljoner dollar. Organisk försäljningstillväxt uppgick till -9 procent för kvartalet, mot väntat -7,7 procent.

Spår oförändrad eller lägre tillväxt

Veoneer räknar med att den organiska tillväxten blir ”oförändrad till något lägre” under 2019, jämfört med 2018.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser väntades i snitt en organisk tillväxt på 4,2 procent under 2019.

Valutaomräkningseffekt påverkar försäljningen negativt med 2 procent jämfört med 2018, uppger Veoneer.

Försäljningen totalt under första halvåret 2019 väntas vara på en relativt oförändrad nivå sekventiellt från andra halvåret 2018, men minska jämfört med första halvåret 2018, för att sedan förbättras sekventiellt under andra halvåret 2019, skriver Veoneer i rapporten.

Rörelsemarginalen väntas bli svagare första halvåret 2019, med förbättringar under andra halvåret 2019.

”Som ett resultat av vår försäljning och RD&E-utveckling, i kombination med vidtagande av marknadsjusteringsåtgärder under 2019, förväntar vi oss en svag rörelsemarginal och kassaflöde under första halvan av året. Det första kvartalet under 2019 väntas bli svagare än under det fjärde kvartalet under 2018, med en väntad förbättring under andra halvan av 2019”, heter det i rapporten.

Veoneer uppger också att orderingången under 2019 väntas vara ”minst lika stark” som under 2018.

