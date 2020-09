Förvaltaren: Reformer bäddar för intressanta placeringsmöjligheter

Kristoffer Eklund lyfter två intressanta områden: infrastruktur samt digitalisering. På sikt tror han att det även finns en stor potential i utbildningssektorn.

– ‌Vi har sett ett antal viktiga reformer under senare år vilka gör mig optimistisk till att bolag ska vilja investera igen. Brasilien har länge investerat för lite i infrastruktur, men vi tror att ett antal knutar lösts upp. Det handlar om stora reformer som skapat ett bättre makroklimat med låga räntor och möjligheter för kapitalmarknader att växa sig starka. Det handlar även om mindre reformer som öppnar upp för privata investeringar i stora infrastrukturområden som vatten och avlopp, säger han.

”Accelererad digitalisering”

Inom digitaliseringen tycker Kristoffer Eklund sig se en marknad som mognar snabbt och där ledande bolag har stora möjligheter att konsolidera och utveckla marknaden.

–‌Jag ser även tecken på att bolag som finns inom mer traditionella företag som vårdbolag, accelererar digitaliseringen för att bättre kunna förstå kunden och erbjuda dem en bättre och mer ändamålsenlig produkt till ett mer attraktivt pris, vi tror att detta blir viktiga konkurrensverktyg som kommer bidra till en bättre vinsttillväxt, säger han.

– ‌På sikt tror jag att det finns en stor potential i utbildningssektorn, det finns ett stort behov av att lyfta utbildningsnivån i landet men pandemin och omstrukturering av finansiering för studenter har gjort 2020 till ett svårt år. Hur bolagen kommer att kunna ställa om till att erbjuda god digital utbildning kommer vara en nyckel för framtida framgång, poängterar han.

Vad kan vara bra att gå in i respektive ur?

– ‌Bolag som drar nytta av ovan trender, till exempel SulAmerica som erbjuder vårdförsäkringar Jag tror att bolagets produkt kommer att bli allt mer eftertraktad, både på grund av en snabbt åldrande befolkning och pandemin. Samtidigt arbetar bolaget intensivt med att få en central roll i vårdkedjan och på så vis bättre kunna hantera sin och kundens kostnadssida. SulAmerica har nyligen sålt sin sakförsäkringsverksamhet vilket vi tror ger bolaget möjligheter att ge en ordentlig extrautdelning samt frigöra resurser att investera i tillväxt.

– Ett annat intressant bolag är Even som bygger bostäder i, framför allt, Sao Paulo. Det låga ränteläget och en ekonomi som återhämtar sig efter många år av svag tillväxt gör att vi ser en stor potential i bolaget. Generellt tror jag man ska vara observant på bolag där aktierna, under pandemin, har gått före fundamenta.

Hur ser du på marknaden när det gäller den ekonomiska utvecklingen?

– Ekonomin har överraskat positivt när samhället startat upp igen efter nedstängningarna under pandemin och marknaden förväntar sig nu en BNP som faller med cirka 5 procent i år för att åter växa 3,5 procent nästa år. Vi ser praktiska exempel på återhämtningen från bolag som fonderna investerar i. Ecorodovias som är en vägoperatör hade förra veckan lika mycket trafik på vägarna som samma vecka för ett år sedan. Lopes som är en bostadsmäklare i, framför allt, Sao Paulo har rapporterat om att antalet transaktioner är tillbaka på nivåer innan krisen och detaljhandeln går överlag starkare än befarat.

En stor del i de starka siffrorna från detaljhandeln är sannolikt relaterat till de stora flödet av kontanter som staten skickat in i ekonomin under pandemin, menar Kristoffer Eklund. Stödet fasas nu ut och det återstår att se hur konsumenter agerar.

– I Brasilien har vi även sett kraftigt fallande räntor, vilka till skillnad från stora delar av världen kommer från relativt höga nivåer. Även detta ger stöd till ekonomin.

Och beträffande börsen?

– Börsen är i lokal valuta inte ner så mycket. Vi ser att bolag som har exponering mot digitalisering eller som gynnas av det låga ränteläget har utvecklats relativt väl. Börsen har stöd av att inhemska investerare tvingas skifta från räntor, som inte längre avkastar bra nog, till aktier. Vi har sett stora utflöden från globala investerare under året men det har kunnat absorberas av den inhemska marknaden. Vi tror att detta skifte bara har börjat och kommer ge stöd under en längre tid. Vi tror även att marknaden kan vara på väg in i en fas där utländska investerare åter börjar addera risk och titta på Brasilien som en möjlig investering. En viktig del för svenska investerare är valutan och det är mestadels den som dragit ner avkastningen i år.

Var finns potentialen och riskerna?

– I Brasilien är nästan alltid största risken politisk. Jag tror att en viktig anledning till att valutan är så svag i år har att göra med det politiska läget. President Bolsonaro har förlorat många viktiga ministrar och rådgivare under året och pandemin sätter press på de redan ansträngda offentliga finanserna. Brasiliens budgettak är viktigt för att behålla marknadens förtroende. Skulle vi se relevanta avvikelser från budgettaket 2021 eller 2022, inte vårt grundscenario, tror jag att mycket av de framsteg vi sett under senare år skulle reverseras. Fortsatta reformer, förenkling av skattesystemet antagligen närmast på agendan, vore positivt, säger Kristoffer Eklund.