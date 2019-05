Fortsatt turbulens på elmarknaden

Läs också: Lägsta elpriset i historien

Ett elpris på blott 1,6 öre är faktiskt inte rekord. Under en enskild timme den 2 maj var priset nere på den historiskt låga nivån 0,13 öre. Men samtidigt som elen varit nästan gratis under enskilda timmar så har faktiskt det genomsnittliga elpriset varit högre än normalt under maj.

Orsaken till de stora variationerna är att andelen vindkraft i det svenska energisystemet ökar, vilket leder till att elpriset varierar mer, menar Anders Kaijser, vd för Kundkraft Sverige.

– Vindkraften har låga driftskostnader, så när det både blåser mycket och efterfrågan är låg går elpriset ner ordentligt, säger Anders Kaijser som är VD för Kundkraft Sverige AB.

Men trots stor utbyggnad av vindkraft är snittpriset på el fortfarande högt. Det beror på låga nivåer i svenska vattenmagasin och att vårfloden inte kommit igång ännu. Dessutom är kolkraft relativt dyrt på grund av höga priser på utsläppsrätter.

Kaijser spår att elpriserna kan bli allt mer varierande framöver. Stängningen av två reaktorer i Ringhals i år och nästa år väntas i kombination med kraftig utbyggnad av vindkraft ge ännu mer varierande elpriser framöver.

Det beror förstås på att vindkraft är avsevärt mer väderberoende än till exempel kärnkraft. Blåsiga dagar ligger produktionen på topp medan mer stilla dagar gör att produktionen minskar. Om det dessutom blir en kylig men vindstilla dag är risken stor för elprischock.

– Risken för extrema pristoppar blir större när andelen vindkraft ökar och innebär att man som elkund bör överväga att binda sitt elpris, menar Anders Kaijser.

Men om man funderar på att binda är det viktigt att jämföra elhandelsbolagens erbjudanden. Just nu ligger det billigaste ettårsavtalet för en storförbrukare (20 000 kWh per år) på 58,03 öre per kWh. Det erbjuds hos Stockholms Elbolag. Tvåa på listan är Skellefteå Kraft med 59,95 öre per kWh. Det dyraste alternativet finns hos Nordic Green Energy som tar hela 77,13 öre per kWh för ett ettårsavtal, enligt en jämförelse från Compricer.

Även för längre bindningstider är skillnaderna stora. Det billigaste treårsavtalet ligger på 52,70 öre per kWh (Stockholms Elbolag) och tvåa är Skellefteå Kraft med 54,70 öre per kWh.

Det kan jämföras med det billigaste rörliga avtalet som i dag ligger på 53,05 öre per kWh (Vattenfall) medan det dyraste kostar 75,54 öre per kWh (Karlsborgs Energi).

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

