Fortsatt minskad ETF-handel

Av den nordiska ETF-handeln omsattes cirka 7,5 miljarder kr i den svenska marknaden. Xact svarade för cirka 98 procent av den nordiska ETF-omsättningen under månaden. DnB Nor, var tvåa med 1,5 procent i marknadsandel och Seligson & Co trea med nära 1 procent.

Den nordiska omsättningen var hela 32,3 miljarder kr i mars, men har sedan minskat.

– Omsättningen i våra ETF:er har ökat under den turbulenta våren 2020. Det tror jag beror på både de ETF:er vi erbjuder, till exempel våra Xact Bear–produkter vilka levererar en positiv avkastning när börsen går ner, samt att ETF:er generellt passar väl för den här typen av marknad genom sin goda likviditet samt snabbhet och enkelhet att handla, säger Emma Viotti, chef för index och ETF på Handelsbanken Fonder.

– Likt omsättningen i aktier så har omsättningen i ETFer sjunkit från de nivåer vi såg i våras och jag skulle nog säga att vi är tillbaka lite i ett normalläge. Utvecklingen framöver tror jag kommer styras mycket av marknadsutvecklingen i stort, säger hon.

Liten del av omsättningen

Vilka Xact-produkter som handlas mest sett till omsättningen kan skifta lite, men generellt är Xact OMXS30 deras mest omsatta produkt.

– Under den turbulenta perioden i mars och april 2020 var det dock Xact Bear2 som låg i topp med en omsättning på över 10 miljarder kr, konstaterar Emma Viotti.

– Om vi ser till inflöden och inte daglig omsättning är bilden lite annorlunda. Xact Bear2 är fortsatt i topp i inflöden 2020 men jag vill även framhålla Xact Högutdelande, en produkt vi sedan start sett mycket goda inflöden i, vilket fortsatt även under 2020. Glädjande har vi även sett ett rejält lyft för vår danska ETF Xact OMXC25 under året, säger hon.

ETF:er svarade för cirka 2,2 procent av den totala börsomsättningen i Sverige i augusti jämfört med cirka 2,0 procent månaden innan.

”ETF:ens goda egenskaper”

I augusti i fjol var den nordiska ETF-omsättningen 9,6 miljarder kr och förvaltat kapital 39,8 miljarder kr. Den sista augusti i år var förvaltat kapital 48,5 miljarder kr jämfört med 43,7 miljarder månaden innan.

– Vår utmaning och möjlighet ligger i att nå ut ännu bredare med ETF:er på den nordiska marknaden och få ännu fler sparare att se ETF:ens goda egenskaper när det kommer till att bygga en investeringsportfölj, säger Emma Viotti.

– Vi är störst på marknaden men marknaden är för liten. I Sverige är vi världsmästare på traditionellt fondsparande och vår infrastruktur är uppbyggd utifrån det. För att se samma lyft för ETF:en som i exempelvis USA så behöver ETF:en bli tillgänglig för den största delen av sparmarknaden, pensionkapitalet, till exempel genom att ETF:er blir möjliga att handla i PPM , fondförsäkring med mera.