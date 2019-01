Fortsatt hög andel köp bland insynspersoner i december

Andelen köp uppges ha legat högt under hela 2018, men ha varit exceptionellt hög under börsfallet de senaste månaderna. En skillnad mellan december och november var dock att genomsnittsbeloppet för köp sjönk under årets sista månad, samtidigt som genomsnittsbeloppet för försäljning var dubbelt så högt som i november.

”Det är alltså försiktiga insynspersoner vi ser som fyndköper på rejält straffade aktiekurser”, skriver fondbolaget.

Inte helt oväntat lyfts H&M-ordföranden Stefan Persson fram som den enskilt största köparen bland insynspersoner 2018. Stefan Persson köpte under året aktier i H&M för över 11 miljarder kronor. Störst försäljning svarade Melker Schörling för, som i februari sålde aktier i Hexagon för 2 miljarder kronor, enligt Insiderfonder.

I varje månadsanalys utser Insiderfonder ”månadens insideraktie”, och i denna upplaga konstateras att det ofta lönade sig att köpa aktien ifråga under 2018. Sju av elva bland månadens insideraktier har presterat bättre än börsen (decemberaktien återstår att se), skriver Insiderfonder.

”Bäst relativt sett gick septemberaktien Bilia som steg 14 procent fram till årsskiftet samtidigt som börsen sjönk lika mycket. Fem insiders handlade i Bilia innan handelsförbud inträdde för Q3-rapporten – som sen visade rekordresultat”, enligt fondbolaget.

Till månadens insideraktie i december utses Diös Fastigheter, då tre ledningspersoner handlade aktier mot slutet av månaden. Styrelseordföranden Bob Perssons köp på 2,8 miljoner kronor stack ut och innebar att han ökade sitt direktägande med 33 procent, skriver Insiderfonder, som lägger till att han dock redan innan köpet var Diös största ägare via bolag.

Även utanför Sveriges gränser noterade insiderindex en hög nivå i december, då den globala motsvarigheten uppnådde 194. Frankrike, Storbritannien, Polen och Schweiz uppvisade samtliga den maximala 200-nivån, enligt Insiderindex.