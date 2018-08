Förtroendet för Pandoras ledning ”fullständig borta”

Läs också: Vinstvarning från Pandora

Carnegie skriver att vinstvarningen var väntad vad gäller intäkterna, och att den stora negativa överraskningen i stället var den sänkta guidningen för ebitda-marginalen där bolaget nu räknar med 32 procent i stället för 35. Dessutom påpekar banken att förvärv av franchisebutiker adderar 1,4 miljarder danska kronor till årets omsättning, vilket innebär att den underliggande verksamheten krymper.

Enligt Carnegie är det mycket möjligt att aktien stänger ned 15-25 procent på tisdagen, men att aktien trots detta kanske inte når en nivå som ger en ärlig bild av Pandoras framtid.

Sydbank sänker Pandora till behåll från tidigare köp med motiveringen att vinstvarningen skapar ”stor osäkerhet om framtida försäljningstillväxt och resultatnivåer”. Enligt Sydbank hade vissa i marknaden väntat sig en vinstvarning, men inte så allvarlig som den bolaget lämnade. Detta leder till ökad misstro mot bolagsledningens signaler, enligt banken som räknar med att Pandora också kommer att behöva ändra sina långsiktiga mål.

Även Nordea sänker aktien till behåll från köp. Enligt banken är vinstvarningen extra oroande eftersom Pandora normalt tjänar sina mesta pengar under andra halvåret.

Enligt Nordnets investeringsekonom Per Hansen är förtroendet för Pandoras ledning nu ”fullständigt borta”, och bolagets styrelse antas vara under press att hitta en ny vd som enligt Per Hansen ”behöver ha en ödmjuk attityd och visa resultat”.

Berenberg och RBC anser också att förtroendet för Pandoras ledning nu svajar. RBC ifrågasätter specifikt Pandoras strategi att köpa ut franchiseägare och öppna nya butiker.

Strax efter klockan 9.50 hade Pandora fallit 19,2 procent till 347:50 danska kronor i Köpenhamn.