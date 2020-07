Företagsobligationer: Ökat tryck i emissioner under sommaren

Kreditstrategen Cem Keltek säger till nyhetsbyrån att företag som ännu inte gått in i så kallad blackout-period inför att halvårssiffror ska publiceras kan tänkas vara aktiva under innevarande vecka. Framöver under denna månad tror han inte heller på någon tydlig sommarlunk.

”Företag torde fortsätta sträva efter läglig finansiering i spåren av fortsatt oklara utsikter”, citeras han.

Under ett tag i mars var säljtrycket stort på företagskreditsmarknader medan köpare i stort lyste med sin frånvaro. I och med det skakade denna marknads funktionssätt samtidigt som läget var som mest turbulent på aktiemarknaden.

Centralbanksåtgärder, inte minst utökade tillgångsköp, har fått räntespreadar att komma tillbaka sedan i april.

Commerzbank tror, trots att banken räknar med ett stort nyutbud av företagsobligationer under juli, att företagskreditspreadar håller sig stabila.

”Det kraftiga utbudet kommer att skapa viss motvind för spreadar på andrahandsmarknaden under denna vecka. Men den fördelaktiga tekniska bakgrunden med fortsatta inflöden och kvantitativa lättnadsköp ska fortsätta att balansera ekvationen”, fortsatte Cem Keltek.