Fördelar och begränsningar med stimulansåtgärder

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar. Vill du läsa fler texter av Fisher Investments Norden eller veta mer om bolaget, klicka här.

Metoderna kan variera, men ekonomiska stimulansåtgärder är ett sätt för länder att injicera eller bibehålla pengar i ekonomin. Åtgärderna kan inkludera ekonomiskt stöd och investeringar, eller skattesänkningar och incitament (eller en kombination av dessa). Stimulansåtgärder är vanligtvis mest effektiva i en situation när konsumenter och företag inte vågar spendera och investera, och/eller har svårt att få tillgång till kapital – vanligtvis under en lågkonjunktur.

Även om coronakrisen och det stopp i ekonomin som viruset har orsakat inte garanterar en lågkonjunktur i dagens läge, så är de kortsiktiga, negativa konsekvenserna på ekonomin garanterade enligt oss. De flesta länder har begränsat rörligheten för sina medborgare som ett svar på virusets spridning, och restriktionerna påverkar människors och företags vilja att konsumera och investera, något som får konsekvenser för ekonomisk aktivitet på andra håll.

Föreställ dig följande: Om konsumenter inte kan handla i en affär på grund av lokala begränsningar kan affären inte betala sina anställda. Några av dessa anställda som inte längre får lön drar ner på sina utgifter för att klara sig. Detta påverkar andra företag, som i sin tur påverkar andra företag och så vidare. Om du applicerar det här exemplet på hela ekonomin under en längre tidsperiod så blir en lågkonjunktur sannolik.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Så fort stimulansåtgärder introduceras börjar debatten om vart pengarna går, och huruvida det vore bäst om de gick någon annanstans. Under den globala ekonomiska krisen 2008–2009 introducerades många olika stimulansåtgärder av olika länder. Många av dessa åtgärder hade specifika syften och mottagare. Amerikanska politiker sa till exempel att ”American Recovery and Reinvestment Act” skulle skapa jobbtillfällen och uppgradera landets infrastruktur.[i] Storbritanniens regering hävdade att sänkt moms skulle hjälpa konsumenterna.[ii] Frankrikes krispaket, värt 26 miljarder euro, fokuserade på allmännyttiga bostadsföretag. Tysklands 50 miljarder euro innehöll många åtgärder för att hjälpa den inhemska bilindustrin.[iii] Dessa stimulansåtgärder kan hjälpa politiker att marknadsföra sina planer, men enligt oss så är det av större vikt att få in pengar i ekonomin, och mindre viktigt vem som får dem.

Föreställ dig följande hypotetiska scenario: Tack vare ett ekonomiskt stödpaket med fokus på infrastruktur får ett anläggningsföretag ett uppdrag att förbättra vägarna i en stad. Företaget spenderar pengarna på arbetskraft och ny utrustning. Pengarna sitter inte stilla, utan fortsätter och används av nya ägare. Företaget som sålde utrustningen kan nu investera i ny forskning och utveckling. Anläggningsföretagets anställda kan spendera en del av sina löner på att t.ex. äta ute eller boka en semesterresa. På samma sätt kan personerna som får betalt välja att spendera, investera eller spara pengarna. Det här fenomenet, där statligt investerade pengar byter ägare flera gånger kallas för multiplikatoreffekten. När företag tvingas stänga ner sina verksamheter på grund av coronaviruset får det exakt motsatt effekt. Pengar som flödar genom ekonomin främjar ekonomisk aktivitet, vilket i sin tur driver på tillväxten.

Stimulansåtgärder kan vara positiva, men vi anser inte att de kan lösa alla problem som den globala ekonomin brottas med just nu. Finanspolitiska stimulansåtgärder riktar vanligtvis in sig på efterfrågan – de syftar till att uppmuntra konsumenter och företag att spendera pengar. Problemet är att coronakrisen har påverkat både utbud och efterfrågan. Skattelättnader kan inte få konsumenter att spendera mer om affärerna håller stängt.

Oavsett om de statliga pengarna spenderas på nya vägar eller används för att uppmuntra konsumtion genom skattelättnader så rör sig pengarna inte tillräckligt snabbt genom ekonomin. Det hypotetiska anläggningsföretaget får inte pengarna direkt för att bygga den nya vägen. Det tar lång tid att slutföra kontrakt, dra upp ritningar, få rätt tillstånd och anställa personal. Skattelättnader innebär inte nödvändigtvis att konsumtionen och efterfrågan kommer att öka direkt. Skattebetalarna kanske väljer att lägga pengarna på hög eller betala tillbaka skulder istället.

Effekterna av stimulansåtgärderna kommer enligt oss förmodligen inte att bli synliga förrän efter de corona-relaterade begränsningarna har hävts. Om stoppet i ekonomin blir kortvarigt kommer stimulansåtgärderna förmodligen inte att vara särskilt nödvändiga, eftersom de inte behöver kompensera för flera månaders förlorad ekonomisk aktivitet. Åtgärderna kan ge lite vind i seglen under återhämtningen, men de kommer förmodligen att överträffa de faktiska ekonomiska skadorna. Om stoppet i ekonomin däremot blir längre, så kommer stimulansåtgärderna förmodligen inte att lyckas kompensera för den uteblivna tillväxten. I det här scenariot är det bästa vi kan hoppas på ett stimulanspaket som skyndar på återhämtningen.

Men enligt vår åsikt behövs det inga stimulansåtgärder för att återhämtningen ska ta vid. Lågkonjunkturer har tagit slut utan åtgärder. Tidigare erfarenheter pekar på att företag och konsumenter så småningom återhämtar sig och på nytt börjar spendera pengar. Inga länder införde stimulansåtgärder under euroområdets lågkonjunktur mellan 2011 och 2013. Många länder gjorde precis tvärtom: de stramade åt och bedrev en konservativ finanspolitik. Trots detta startade euroområdets ekonomiska återhämtning i mitten av 2013. Stimulansåtgärder kan underlätta processen, men enligt vår åsikt kan de inte fullständigt kompensera för det ekonomiska bortfallet.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investment Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Källor:

[i]Källa: ”Senate Passes $787 Billion Stimulus Bill”, Jeanne Sahadi, CNNMoney, 15 februari 2009.

[ii]Källa: ”Tax Hit to Fund £20bn Fiscal Stimulus”, Chris Giles och George Parker, Financial Times, 24 november 2008.

[iii]Källa: ”France Unveils $33B Stimulus Plan”, redaktionen, CNN, 2 februari 2009 och ”Germany Approves €50bn Stimulus Package”, Kate Connolly, The Guardian, 27 januari 2009.