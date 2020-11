Fondspararna tankar grönt under rekordstark månad

– Det amerikanska presidentvalet är över och det mesta tyder på att Joe Biden tillträder som president i januari. Det tillsamman med flertalet goda vaccinnyheter har fått börsen att ta ett glädjeskutt till nya rekordnivåer. Stockholmsbörsen bottnade sista oktober och har sedan dess stigit 12,5 procent. Därmed går vi mot den bästa novembermånaden sedan 2002. Det här har spararna tagit fasta på och är fortsatt optimistiska, säger Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

Avanzas köplista toppas av fonder med fokus på grön energi, vilket också halkat in på Nordnets köplista.

– Branschfonder inom förnybar energi fortsätter att locka spararna. Den senaste tiden har vi sett flera faktorer tala till megatrendens favör. Dels Joe Bidens klimatplan, dels EU:s besked om att de viker den största andelen någonsin av den största budgeten någonsin till grön omställning. Dessutom har vi sett stora globala kapitalförvaltare ställa om sin förvaltning mot en hållbar sådan i allt snabbare takt. Spararna seglar dit trenden blåser och positionerar sig för att dra nytta av en megatrend karaktäriserad av sekulär tillväxt. Det kan vara klokt att ha viss exponering mot strukturell tillväxt och megatrender över tid, säger Nicklas Andersson.

På de båda bankernas köplistor finns också Sverigefonder, inte minst sådana med exponering mot investmentbolag.

– Sverigefonder med exponering mot investmentbolag lockar mest, medan nästan var fjärde sparkrona går till indexfonder. Investmentbolag är en god bas i ett långsiktigt sparande och karaktäriseras i princip uteslutande av starka huvudägare vilket bör ses positivt. I indexfonderna är det primärt exponering mot OMXS30 som spararna väljer. Det är ett smalt index även om det utgör nästan 60 procent av Stockholmsbörsens marknadsvärde. Indexet är tungt viktat mot bank och verkstad, två sektorer som haft medvind under månaden i takt med ökad vaccinoptimism, säger Nicklas Andersson.

På köplistorna hittar vi också tillväxtmarknadsfonder och fonder med fokus på nordiska teknikbolag.

– Däremot ser vi att spararna börjar bli skeptiska till den amerikanska techsektorn. De stora techjättarna har skakat något under hösten och diskussionen om att de lär hamna i skymundan i vaccinets spår till förmån för konjunkturkänsliga värdebolag intensifierades när vaccinnyheterna rullade in. Dessutom har ju väldigt många fondsparare redan exponering mot amerikansk techsektor via sina globalfonder – en techfond ovanpå en globalfond riskerar att ge en överexponering, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

På säljsidan hittar vi i stället bland annat hedgefonder och räntefonder.

– Spararna ser uppenbarligen ett minskat behov av att äga fonder som, till högre avgift, strävar efter avkastning även i dåliga väder. Tillsammans med försäljningen av räntefonder säger det något om stämningsläget, säger Frida Bratt.

Hos Avanza har man också sett att spararna dumpar fastighetsfonder.

– Fastighetssektorn var en rejäl pandemiförlorare under våren med kraftiga fall som följd. Dessutom adderade en bräcklig obligationsmarknad ytterligare sordin på riskviljan. I takt med positiva besked om potentiella vaccin har vi sett en återhämtning. I november har många fastighetsbolag gått bättre än börsen, samtidigt som många nya fastighetsbolag noterats. Oron för effekterna av den andra pandemivågen verkar dock ha fått spararna att trycka på säljknappen. I det korta perspektivet kan jag förstå viss vinsthemtagning, givet osäkerheten, säger Avanzas Nicklas Andersson.

Mest köpta via Nordnet Mest sålda via Nordnet Spiltan Aktiefond Investmentbolag Swedbank Robur Räntefond Länsförsäkringar Global Indexnära DNB Teknologi Swedbank Robur Ny Teknik Gladiator Handelsbanken Hållbar Energi DNB Health Care TIN Ny Teknik Lancelot Camelot Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Atlant Opportunity Swedbank Robur Access Asien Brummer Multi-Strategy DNB Global Indeks SEB Sverigefond Small Cap SPP Aktiefond Global AMF Räntefond Lång Spiltan Räntefond Sverige IKC Avkastningsfond