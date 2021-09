Fondförvaltaren: så kan du skapa en effektiv sparportfölj för framtiden

– Indexnära förvaltning innebär att man försöker spegla marknaden genom att investera med ungefär samma bolagsvikter som ett underliggande index. I vårt fall investerar vi nära indexet men tillåter avvikelser som ett resultat av vår hållbarhetsanalys. Det gör att vi får större exponering mot bolag som gynnas av hållbarhetstrender. Fördelen med indexnära fonder är bland annat att avgiften blir lägre jämfört med aktivt förvaltade fonder, förklarar Andreas Poole.

PLUS-fonder ges större spelutrymme

SPP Aktiefond Sverige, SPP Sverige Plus och SPP Sverige Småbolag Plus är de indexnära, fossilfria Sverigefonder som Andreas Poole förvaltar idag. Gemensamt för fonderna är att de ska följa sina respektive referensindex, men att de tillåts avvika från indexen som ett resultat av förvaltarens hållbarhetsanalys. PLUS-fonderna tillåts dessutom investera i bolag utanför den svenska börsen, med förbehållet att bolagens huvudverksamhet ska bidra till ett mer hållbart samhälle.

Bland bolag utanför Sverige som de två PLUS-fonderna investerat i nämner Andreas Poole tre norska innehav; återvinningsbolaget Tomra, videokommunikationsbolaget Pexip och Aker Carbon Capture vars verksamhet fokuserar på att utveckla produkter som minskar koldioxidutsläpp.

– Aker Carbon Capture är ett bolag vi varit investerade i sedan börsintroduktionen i SPP Sverige Plus och som vi adderade till småbolagsfonden när den lanserades i oktober 2020. Den har varit ett starkt bidrag till portföljerna och visar på hur PLUS-fonderna har möjlighet att skapa avkastning genom sitt bredare mandat och uttalade fokus på hållbarhet, säger Andreas Poole.

Småbolagsfond med spets

SPP Sverige Småbolag Plus är det senaste tillskottet till SPP Fonders familj av indexnära Sverigefonder och tillåts som namnet antyder att investera i små- till medelstora bolag.

– Småbolagsfonden följer Carnegie Small Cap Index och kan till skillnad från SPP Sverige Plus ta in bolag av betydligt mindre storlek. Enligt vår definition ska ett småbolag inte ha ett börsvärde som överstiger en procent av börsens totala marknadsvärde. I övrigt följer småbolagsfonden samma hållbarhetsanalys och mandat som Sverige Plus, säger Andreas Poole.

För att komma åt mindre bolag på de nordiska börserna investerar SPP Sverige Småbolag Plus också i investmentbolag som i sin tur investerar i mindre bolag med hållbara produkter i fokus.

– Vi kan få exponering mot riktigt intressanta bolag som befinner sig i tidig tillväxtfas genom investeringar i noterade investmentbolag. Till exempel har fonden innehav i finska Loudspring som gör investeringar inom clean-tech, det vill säga bolag som utvecklar miljövänliga produkter. Här kan vi indirekt få exponering mot Nordens framtidsbolag inom hållbarhet. Det ger fonden extra spets, säger Andreas Poole.

– Att investera indexnära, hållbart och Nordiskt tror jag är en mycket bra strategi för framtiden. Hållbarhet kommer vara ett återkommande tema och skapa många börsvinnare. Och Norden kommer sannolikt leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle”, avslutar förvaltaren.

Om SPP Fonders PLUS-fonder

SPP Fonders PLUS-fonder är fossilfria, indexnära aktiefonder som huvudsakligen investerar i bolag noterade i Sverige. Fonderna har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan även investera upp till 10 procent av fondens medel i nordiska bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

