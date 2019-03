Fonderna som gynnas mest av H&M-rallyt

AMF Aktiefond Sverige samt Danske Invest Sverige märks särskilt i det sammanhanget.

AMF Aktiefond Sverige drygade under februari ut sitt innehav med drygt en halv miljon aktier, motsvarande en ökning av positionen med 9,6 procent, visar data från Morningstar. Danske Invest Sverige ökade i sin tur innehavet i H&M med 300.000 aktier under månaden, vilket innebar en stegring med 24,7 procent.

Vissa fonder noteras även för smärre ökningar procentuellt sett. Här återfinns bland annat de två Lannebo-fonderna Sverige och Sverige Plus samt Enter Select.

Bland fondaktörer som sticker ut på säljsidan märks Skandia, vars fonder Skandia Sverige och Skandia Sverige Hållbar båda minskade sina H&M-innehav med cirka 38 procent under februari, enligt Morningstar-data.

De fem fonder som har störst H&M-exponering är Movestic SICAV Sverige, med 6,7 procent av portföljen i aktien, följt av Lannebo Sverige Plus (6,7 procent), Lannebo Sverige (6,6), Aktiespararna Direktavkastning (6,4) samt Avanza Zero (5,3). Siffrorna avser fonder som rapporterat in sina portföljer till Morningstar per den 28 februari.

Ovan nämnda AMF Aktiefond Sverige och Danske Invest Sverige har 3,2 respektive 4,8 procent av portföljerna investerade i H&M.