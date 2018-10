”Saudiarabien lockande placering trots journalistaffär”

Saudiarabien hotar hämnas om världssamfundet inför sanktioner mot landet om det visar sig att den försvunne saudiske journalisten Jamal Khashoggi blivit mördad och bortförd från landets konsulat i Turkiet.

Oljeanalytiker spekulerar i om landet då kommer att begränsa utbudet av olja som hämnd, vilket skulle kunna medföra en mycket kraftig höjning av priset i aldrig tidigare skådad omfattning.

I den saudiägda tv-kanalen Al Arabiya varnade vd:n Turki Aldakhil för ”den ekonomiska katastrof” som inträffar om sanktioner införs mot Saudiarabien. Det skulle kunna leda till att Saudiarabien misslyckas med målet att producera 7,5 miljoner fat olja.

Om ett oljepris på 80 dollar förargade president Trump återstår att se vad han anser om ett oljepris på 100 dollar, eller 200 dollar, eller till och med en fördubbling från sistnämnda nivå, till 400 dollar, argumenterar Aldakhil.

SEB:s Bjarne Schieldrop, analyschef råvaror, resonerar i en kommentar kring oljemarknaden och dess framtid, att Kina och Indien blir centrala aktörer på marknaden, samt att priset på olja därmed oundvikligen blir satt i kinesisk valuta. Ännu så länge har saudierna dock stått emot kinesiska inviter av det slaget.

Schieldrop tror ändå inte att Saudiarabien hämnas även om det blir sanktioner mot landet.

LHV Persian Gulf Fund ökade under september och har därefter även ökat sin exponering mot Saudiarabien under oktober. Fallet i Saudiarabien just nu drar med sig övriga börser i regionen, till exempel Qatar och Kuwait som backade 0,4 respektive 1,9 procent under söndagen.

– Börsen i Saudiarabien föll 10 procent under perioden torsdag till och med söndag. Fallet var en reaktion på den globala aktiemarknadens selloff, fallande oljepris och upphetsningen kring den saudiske journalisten Jamal Khashoggis försvinnande från Saudiarabiens konsulat i Istanbul, kombinerat med risken för att sanktioner skulle kunna drabba landet vid någon tidpunkt framåt i tiden. Retoriken från amerikanska politiker under helgen underbyggde hoten om sanktioner, säger Joel Kukemelk, förvaltare av LHV Persian Gulf Fund.

Saudiarabien förfogar över en mängd olika möjligheter att svara på sanktioner, konstaterar han.

– Men jag anser att det är för tidigt att spekulera i vilka steg saudierna kan tänkas ta. Landet har redan erbjudit sig att öppna det turkiska konsulatet för en oberoende utredning om vad som har skett. Och även om konflikten eskalerar till verkliga sanktioner är det osannolikt att saudierna tar till oljevapnet.

– Vi fortsätter att öka våra investeringar i Saudiarabien, och vi har köpt ytterligare aktier under måndagen. Vid årsskiftet, beroende på marknadssituationen, kan vi ha mer än 30 procent av fonden investerad i landet. Börsen där är den största i Gulfregionen och under 2019 inkluderas Saudiarabien i Emerging Market-indexen, både i FTSE och MSCI. Det resulterar i ett passivt inflöde till den saudiska börsen på mer än 15 miljarder amerikanska dollar, säger Joel Kukemelk.

När Saudiarabien inkluderats i de båda indexen utgör Gulfstaterna cirka 5 procent totalt av samtliga Emerging Markets-index. Gulfstaterna blir därför viktiga för samtliga som investerar i tillväxtmarknaderna, anser han.