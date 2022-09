Fonden Climate Impact fyller ett år – hur har första året gått?

Riskinformation: Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Fonder med riskklass 6-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på: www.swedbankrobur.se.

Swedbank Robur Climate Impact är investerad i bolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader. Största enskilda marknad är USA som utgör cirka 40 procent av fonden. Fonden skiljer sig från traditionella globalfonder genom att den investerar en hel del i relativt små bolag som har spännande teknologi för till exempel klimatomställning. David Stenlund, förvaltare Swedbank Robur Climate Impact, kommenterar fondens första år.

Fonden lanserades i september 2021, hur har utvecklingen varit under första året?

2021 var ett tufft år för klimatrelaterade bolag men just när vi startade fonden så vände denna typ av bolag upp och fonden slutade 2021 med en uppgång på cirka 7 procent. I år har fonden fortsatt att gå starkt med en uppgång sedan årsskiftet på cirka 7 procent (per 15 augusti).

Fonden är i år en av de bästa – vad beror det på?

Klimatrelaterade bolag har gått starkt och den kanske viktigaste orsaken är Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det står klart att Europa behöver göra sig oberoende av rysk olja och gas och del av lösningen är kraftiga investeringar i vindkraft och solenergi. Detta har gynnat denna typ av bolag. Det finns dock flera förklaringar. Fonden är betydligt bredare än enbart vindkraft och solenergi och även bolag inom geotermisk energi, industriell automatisering, isoleringstillverkning och återvinning har bidragit positivt under året. Inom förnybar energi är det hela kedjan av bolag som har avkastat starkt, det vill säga både tillverkning av komponenter, tillverkning av vindkraftverk och solpaneler samt elframställning från förnybara källor.

Hur ser du på framtiden för klimatsektorn som fonden investerar i?

Det kommer att krävas stora investeringar i klimatlösningar världen över framöver, vilket vi såklart tror kommer att gynna klimatbolagen. Merparten av världens största ekonomier har satt löften om nettonollutsläpp och åtgärder behöver ske nu för att vi ska ha en chans att nå klimatmålen – något som blivit ännu tydligare efter sommarens värmebölja och torka runt om i Europa.

Vilka faktorer ser du påverkar sektorn?

Även om man alltid kan argumentera för att mer borde göras har världens politiker fått upp ögonen för klimatfrågan, vilket återspeglas i satsningar och subventioner för att främja förnybara lösningar. I Europa har satsningarna dessutom fått extra skjuts av EU:s planer på att fasa ut användandet av rysk olja och gas. Sedan är en trend – som jag tror att vi kommer få se mer av framöver – bolag som satsar på lösningar för att hantera effekterna av det förändrade klimatet, samtidigt som de verkar för att motverka klimatförändringarna. Denna typ av bolag har haft och kommer troligen fortsatt att ha kursrörelser med stora svängningar och det kommer inte att vara någon spikrak resa även om det långsiktigt visar sig gå starkt.

Swedbank Robur Climate Impact

Climate Impact är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod och investerar i fyra huvudområden; Alternativ Energi, Energieffektivitet, Gröna Byggnader och Övrig Miljöteknik. Fonden lanserades september 2021.

Läs mer på – Climate Impact A | Swedbank Robur | Allt om fonden (auxality.com)

