Resan i korthet: Pris: Prenumeranter betalar från 26 495 kr, (tillägg för icke-prenumeranter 1 500 kr) Avresa: 15/2 2019 Reslängd: 9 dagar Avreseorter: Stockholm eller Köpenhamn Resmål: Hanoi, Halong Bay, Ho Chi Minhstaden (Saigon) Tilläggsresor: Sol och bad Läs mer och boka här.

Med en befolkning på över 90 miljoner, en stabil hög tillväxt, en växande medelklass och en ung välutbildad befolkning tillhör Vietnam en av de verkliga tigrarna i Asien. Det är ingen tillfällighet att koreanska elektronikjätten Samsung nyligen flyttade över all sin produktion av smartphones och tv-apparater från Kina till Vietnam. Landet har under årtusenden kämpat för sin självständighet. Ett efter ett vann de krigen under ett enormt lidande för befolkningen, men det är först nu i modern tid som landet fått ro och vietnameserna äntligen kunnat fokusera sin energi på ekonomi och välståndsbyggande.

I norra Vietnam börjar vi vår resa med en kryssning på smaragdgröna vatten mellan Halong Bays spektakulära bergsformationer. I cyclos, vietnamesiska cykelrikshor, tar vi oss fram längs Hanois pittoreska och livaktiga köpmansgator för att fortsätta genom de franska kvarteren. Efter det fortsätter vi söderut till metropolen Ho Chi Minhstaden som präglas av kinesisk kommers, fransk kultur och amerikanskt inflytande. Under resan kommer vi även träffa svenska företagare verksamma i landet, göra studiebesök på bland annat ABB och besöka Business Sweden på Sveriges ambassad i Hanoi.

Färdledare Mats Sandberg möter i Hanoi och leder resan i Vietnam. Mats har rest och lett rundresor i Vietnam och dess grannländer under mer än femton år och därigenom skaffat sig stora kunskaper om samhällsförhållanden, politik, kultur och religion i regionen. Han har också lett tidigare resor för Privata affärer till Vietnam.

Dag 1-2: Avresa, ankomst Hanoi

Ankomst till Hanoi som ligger i Röda flodens bördiga och folkrika delta och har cirka tre miljoner invånare. Här har Vietnams huvudstad legat i nästan tusen år. Hanoi besattes av fransmännen på 1880-talet och bombades av amerikanarna under Vietnamkriget.

Dag 3: Halong Bay, Hanoi

Vi åker med buss ut till kusten och Halong Bay. Här ska vi kryssa genom bukten och beskåda ett naturens underverk bestående av nästan 3 000 spektakulärt sockertoppsformade öar. Vi seglar genom ett landskap där de mest enastående och märkliga bergsformationer passerar revy i form av drakar, tuppar som slåss, sköldpaddor och till och med General de Gaulles näsa! Vi gör strandhugg och besöker ett av grottkomplexen. Efter båtturen, som också bjuder på lunch ombord, återfärd till Hanoi.

Dag 4: Hanoi, Business Sweden, Hoan Kiemsjön

Vi börjar programmet med ett studiebesök hos Business Sweden på Sveriges ambassad. Efter lunch besöker vi också det svenska IT-företaget Niteco och får en föredragning om fördelarna med att förlägga IT-verksamhet i Vietnam och om Vietnams utveckling på IT-området. Niteco är för övrigt det bolag som gjort Privata Affärers sajt.

Efter lunch gör vi en stadsvandring i centrala Hanoi och fortsätter med cyclo genom de gamla köpmanskvarteren, vars lätt kaotiska och unika gamla gator rymt hela 36 verksamma hantverksgillen. Siden, silver, korgarbeten, spökpengar, bomull, läder – vi hinner nätt och jämt uppfatta allt som pågår. Sedan besöker vi Hoan Kiemsjön – Sjön för återlämnandet av svärdet – där enligt legenden en sköldpadda vakar över ett magiskt svärd. Med svärdet kan man besegra vilken fiende som helst och sköldpaddan lär lämna ut det vid behov. På kvällen ser vi vattendockteater med stora trädockor som sveps fram på en stor inomhusbassäng. Teaterformen har mycket gamla anor och kommer från risodlingsområdena. Middag på franskinspirerade restaurangen La Badiene, en av Hanois mer välrenommerade restauranger.

Dag 5: Hanoi, Ho Chi Minhkomplexet, ABB

Vi börjar dagen med en promenad från vårt hotell via en lokal marknad, den sjö där John McCain sköts ner över Hanoi genom de centrala regeringskvarteren till Ho Chi Minhs mausoleum, byggt med Lenins mausoleum i Moskva som förebild – fast mycket större. Vi får också se det lilla trähus på stolpar i palatsträdgården där Ho Chi Minh lär ha bott då Presidentpalatset blev litet för mycket för honom. Vi besöker också Enpelarpagoden och Litteraturtemplet, en påminnelse om vad den konfucianska ideologin har betytt för studieflit och affärskultur i Vietnam och övriga Ostasien.

Efter lunch åker vi ut från centrala Hanoi till Bac Ninh för ett företagsbesök på ABB. ABB har verkat i Vietnam i närmare 25 år. Idag har företaget över 900 anställda i Hanoi, Danang och Ho Chi Minh och producerar transformatorer och hög-och mellanspänningskomponenter till kunder i över 100 länder. Middag på egen hand på kvällen.

Dag 6: Hanoi, Ho Chi Minhstaden (Saigon)

Efter frukost tar vi flyget söderut till Ho Chi Minhstaden, en stad som de flesta fortfarande kallar Saigon. Saigon var 1954-1975 Sydvietnams huvudstad. Efter lunch, bestående av den traditionella vietnamesiska nudelsoppan pho, beger vi oss till fd Presidentpalatset som idag kallas för Återföreningspalatset då det blev en symbol för återföreningen mellan Nord- och Sydvietnam. Palatset är nästan intakt bevarat som det såg ut på förmiddagen 30 april 1975 då två nordvietnamesiska stridsvagnar forcerade grindarna, varvid Republiken Sydvietnam upphörde att existera. Sedan vidare till Krigsminnesmuseet där vi får en inblick i Vietnamkrigets ohyggliga fasor och elände.

Vi tar också en stadspromenad längs fashionabla Dong Khoigatan, en gång känd som Rue Catinat. Vi passerar kända franska koloniala byggnader som Notre Damekatedralen, Postkontoret, Hotel Continental och Stadshuset, Hôtel de Ville, byggt av fransmännen med Paris stadshus som förebild. I närheten ligger även Operahuset från 1897 (byggt med Opéra Garnier i Paris som förlaga). Efter incheckning på hotellet åker vi upp i Bitexco Tower, Ho Chi Minhstadens högsta byggnad, för en drink. Middag på Lemongrass i samma byggnad som hotellet.

Dag 7: Ho Chi Minhstaden, studiebesök

Under förmiddagen studiebesök på svenska fondförvaltningsföretaget Tundra före lunch. På eftermiddagen blir det ytterligare ett studiebesök med näringslivsinriktning. Middag på egen hand. Saigon är idag ett eldorado för matälskare och utbudet av restauranger från alla världens kök är stort. Reseledningen rekommenderar gärna.

Dag 8: Ho Chi Minhstaden, Cu Chitunnlarna

På morgonen beger vi oss till Cu Chi. Här studerar vi ingången till ett av de sofistikerade och handgrävda tunnelsystem i flera nivåer som FNL-gerillan grävde och framgångsrikt använde sig av under Vietnamkriget. Tunnlarna och de underjordiska salarna och rummen användes som gömställen, vapengömmor, bostäder, sjukstugor och som kommunikations- och försörjningsleder. Tunnlarna i Cu Chi var som mest 250 km långa och började egentligen byggas redan 1948 då Viet Minh stred mot fransmännen. Byggande pågick under 25 års tid. Idag finns omkring 121 km tunnlar bevarade som krigsminne. De har öppnats för besökande turister och då många av oss västerlänningar är ”lite” större till omfånget än våra vietnamesiska vänner, har tunnlarna i Cu Chi utvidgats och förstärkts så att även vi ska kunna kliva ner och få hint om hur det kunde vara att vistas där.

Efter lunch ute vid Cu Chi och Saigonfloden ges programfri tid. På kvällen intar vi en gemensam avskedsmiddag då vi kan sammanfatta våra intryck av detta spännande land. De som önskar avslutar kvällen på Rex Hotels berömda takterass som blev känd under Vietnamkriget då det var här som det amerikanska militärkommandot höll sin dagliga briefing för kringskorrespondenter. De sistnämnda döpte snabbt briefingen till ”The Five O’Clock Follies” på grund av informationens dåliga tillförlitlighet. Takbaren var ett populärt tillhåll för såväl militärer som för tjänstemän och utländska journalister.

Dag 9: Ho Chi Minhstaden, hemresa, hemkomst

Transfer till Saigons internationella Tan Son Nhatflygplats (som ligger centralt i staden och utvecklades av amerikanarna under kriget, idag håller man på att färdigställa en ny internationell flygplats utanför Saigon). Hemresa och hemkomst.

