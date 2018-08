Flera små ljusglimtar från Ambea

Läs också: Ambea ökade vinsten

Från förra analystillfället har kursen fortsatt uppåt och det framstår som alltmer sannolikt att aktien bottnade runt 60 kr i april.

Omsättningen var upp med 5 procent trots att avyttringen av personlig assistans under 2017 drog ned tillväxten med 1,2 procent. Även rörelsevinsten steg lite grann, exakt hur mycket beror på hur vi gör med jämförelsestörande poster. Verksamheter som drivs av Ambea i egen regi går bäst och växte med 12 procent medan den där kommunen lägger ut verksamhet på entreprenad till Ambea tappade.

Att andelen i egen regi stiger gynnar marginalerna då beläggningen är bra. Sparprogrammet går vidare och belastade kvartalets resultat med engångskostnader, men håller å andra sidan på att dra ned kostnaderna för administration. Helårseffekten ska enligt vd Fredrik Gren bli begränsat positiv och under 2019 ge 30 miljoner kr. Det motsvarar 0,44 kr per aktie.

Billigare finansiering fortsätter att gynna resultatet jämfört med föregående år. De fyra senaste kvartalens vinst per aktie har lyft till 4,54 kr per aktie och över 5 kr per aktie i årsvinst ser ut att vara inom räckhåll framöver. Ambea handlas därmed till ca 15 gånger årsvinsten vilket känns överkomligt.

Bolaget är konjunkturstabilt, men har vissa politiska risker. Långsiktiga placerare behåller sina aktier, men det känns fortfarande inte som att aktien har särskilt stora förutsättningar för att bli en kursraket. Däremot borde den över tid ge hygglig avkastning.