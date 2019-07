Flera nya köprekar bland måndagens många analyser

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Indutrade till köp från behåll. Riktkursen sänks till 305 från 330 kr. Det framgår av ett marknadsbrev.

Pareto Securities höjer sin rekommendation för Klövern till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 16,00 från 10,90 kr. Det framgår av ett marknadsbrev.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Stora Enso till köp från behåll. Riktkursen är 11,50 euro. Det skriver Bloomberg News. Stora Enso släppte sin kvartalsrapport i fredags och stängde på cirka 9,50 euro.

Nordea Markets sänker sin rekommendation för Assa Abloy till sälj från behåll. Riktkursen är 198 kr. Det skriver Bloomberg News. Assa Abloys senaste stängningskurs, i fredags, var 220,90 kr.

DNB Markets har höjt sin rekommendation för Peab till köp från behåll. Riktkursen höjs till 93 från 92 kr. Det skriver Bloomberg News. Peab släppte sin kvartalsrapport i fredags och stängde på 83,85 kr.

ABG Sundal Collier sänker sin rekommendation för Nordea till behåll från köp. Riktkursen sänks till 69 från 72 kr. Det skriver Bloomberg News.

Även Deutsche Bank sänker sin rekommendation för Nordea till behåll från köp. Det framgår av Bloomberg.

Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Lundin Petroleum till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 320 från 250 kr. Det framgår av ett marknadsbrev. Fredagens stängningskurs i Lundin Petroleum var 298,30 kr.

Pareto Securities höjer riktkursen för Evolution Gaming till 250 kr från 200 kr efter kvartalsrapporten förra veckan. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. Evolution Gaming steg rejält efter sin rapport i fredags och stängde på 220,50 kr.

Kepler Cheuvreux sänker däremot sin rekommendation för Evolution Gaming till behåll från köp. Riktkursen höjs till 229 från 208 kr. Det skriver Bloomberg News.

Inderes höjer rekommendationen för IT-tjänsteföretaget Tieto till öka från tidigare minska. Riktkursen sänks samtidigt till 26 euro, från tidigare 27 euro. Det rapporterar Reuters.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Boliden till köp från behåll. Riktkursen är 260 kr. Det framgår av Bloomberg News. Boliden släppte sin kvartalsrapport i fredags och stängde på 214,95 kr.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Autoliv till köp från behåll. Riktkursen är 800 kr. Det framgår av Bloomberg. Autoliv kom med sin kvartalsrapport i fredags och stängde på 680 kr.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Alfa Laval till behåll från sälj. Det framgår av Bloomberg. Alfa Lavals aktie gick svagt i onsdags och torsdags i spåren av onsdagens delårsrapport.

Pareto ser möjligheter för medicinteknikbolaget Getinge att göra förbättringar inom affärsområdet Surgical Wortkflow under de kommande 12 till 36 månaderna. Det framgår av en analys daterad den 22 juli. Under beaktande av en kraftig rabatt i värderingen gentemot konkurrenterna ser Pareto en attraktiv investering med tanke på att Getinge redovisar en organisk tillväxt som aktörerna i samma sektor. Pareto har en köprekommendation för Getinge med en riktkurs på 170 kr. Getinge-aktien stängde på fredagen vid 136,45 kr. Det skriver Bloomberg First Word.

SEB Equities höjer sin rekommendation för Trelleborg till köp från behåll. Riktkursen är fortsatt 145 kr. Det skriver Bloomberg First Word.

SEB Equities höjer sin rekommendation för Nent till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 215 från 210 kr. Det framgår av Bloomberg News.

HSBC sänker sin rekommendation för Volvo till behåll från köp. Det framgår av Bloomberg.

SEB Equities har höjt sin rekommendation för Betsson till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 55 från 52 kr. Det skriver Bloomberg First Word.