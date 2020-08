Flera finanskändisar har gått in i Qliro

Erik Mitteregger, en av grundarna till Brummer & Partners, har köpt cirka 560.000 aktier i Qliro under juli – en investering på cirka 4 miljoner kronor om man utgår från sittkursen under månaden.

Erik Mitteregger satt fram till våren 2019 i styrelsen i Kinnevik. Just Kinnevik sålde i början av juni sitt 23-procentiga innehav i Qliro till Rite Ventures.

Vidare har Theodor Jeansson köpt in sig i Qliro med 300.000 aktier. Theodor Jeansson, med en omfattande aktieportfölj, har de senaste åren bland annat varit inblandad i försöken att finansiellt rädda Eniro. Han är även storägare i Slitevind där han sitter i styrelsen.

Av Holdings senaste månadsuppdatering framgår även att Fredrik Palmstierna har köpt fler aktier i Qliro under sommaren. Han har ökat med drygt 600.000 aktier under juni-juli och ägde 950.000 aktier per den 31 juli, motsvarande 0,6 procent av Qliro.

Fredrik Palmstierna har precis som Anders Böös kopplingar till Gustaf Douglas-sfären. Han var ordförande i Latour i många år och äger fortfarande stora poster i Latour och Fagerhult.

”Jag hoppas och tror på den uppdelning som de har annonserat att de ska göra. Jag tror dessa bolag var för sig har bättre förutsättningar att utvecklas på egen hand”, sade Anders Böös till Nyhetsbyrån Direkt efter att det blivit känt att han köpt aktier för cirka 6 miljoner kronor under våren.

Det är sedan en tid tillbaka känt att Qliro-koncernen ska delas upp i tre separata delar: Qliro, CDON och Nelly. Den 20 mars meddelades avknoppningen av Qliro sköts på framtiden.