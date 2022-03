Fisher Investments Norden: Skydda dig mot finansbedrägerier

Du får ett meddelande om att du har vunnit en tävling (som du oftast inte har något minne av att ha deltagit i). Men meddelandet hävdar att du måste betala skatt, tullavgifter eller någon annan slags avgift för att få priset. Bedragarna kan be om dina kontouppgifter eller be dig skicka pengar via en banköverföring. De kan även föreslå att du betalar avgiften med presentkort. Bedragare gillar presentkort, eftersom de är lätta för offren att få tag på och i princip omöjliga att spåra.