Fisher Investments Norden om investeringsflugor – snabba cash eller bara ännu en bluff?

Det betyder inte att investerare aldrig ska ta risker. Faktum är att de som behöver långsiktig kapitaltillväxt sannolikt behöver ta en lämplig mängd risk för att lyckas. Det finns dock en del ”investeringar” som lovar stor avkastning på väldigt svaga grunder, och kan ha olämpligt hög risk. I den här artikeln lyfter Fisher Investments Norden fram två relativt nya exempel på investeringsflugor som fångade investerares uppmärksamhet över hela världen, och vi diskuterar hur lämpliga de är som långsiktiga investeringsinstrument.

Meme-aktier

Aktier som haussas på olika internetforum – i dagligt tal kallade ”meme-aktier” – är ett nytt sätt som vissa investerare försöker tjäna snabba pengar på. Det hela började i början av 2021, när en grupp amatörinvesterare på den populära sociala medieplattformen Reddit.com – särskilt forumet ”r/wallstreetbets” – pekade ut aktier som de trodde skulle gå upp rejält. Deras val förbryllade många i investeringsvärlden. De utvalda aktierna – som GameStop, AMC Theatres och Blackberry – var företag med problem, dåliga framtidsutsikter och fallande aktiekurser sedan lång tid tillbaka. Det verkade rimligt att tänka att dessa aktier kanske var lite undervärderade, men förmodligen inte i den storleksordning som dessa amatörbloggare hävdade. Men, som Fisher Investments Norden bevittnade, fick onlinediskussionerna tillräckligt många investerare att satsa pengar på dessa aktier och få kurserna att stiga, nästan över en natt.

GameStop (GME) – en butikskedja som säljer datorspel – var ett särskilt anmärkningsvärt exempel. När vissa investerare postade sina ”vinster” på r/wallstreetbets, lockade de andra användare till att fortsätta köpa aktier aggressivt. Den 12 januari 2021 stängde GME-aktien på 19,95 dollar. Fisher Investments Norden noterar att redan det var en utmärkt avkastning för de som hakade på trenden tidigt, med tanke på att kursen låg på cirka 3,00 dollar en vecka tidigare. Men kursen steg varje dag under nästa vecka. Den här kursuppgången tvingade hedgefonder och andra investerare som hade blankat GME (alltså satsat på att aktien skulle sjunka) att avsluta sina blankningar eftersom de oroade sig för att aktiekursen skulle fortsätta stiga, och det ökade köptrycket. GME-aktien steg till 76,79 dollar vid börsstängningen den 25 januari, och nådde slutligen en topp den 27 januari på 325,00 dollar.[i]

Lika snabbt som GME-aktien sköt i höjden föll den ner igen. När handelsplattformar som Robinhood och flera andra stoppade handel med GME-aktier på grund av dess extrema volatilitet och miljontals dollar i aktieaffärer inom några timmar, rasade kursen. Den 19 februari 2021 stängde GME under 40 dollar – med svängningar på upp till -60 procent på en enda dag.[ii] En del investerare som öste pengar på den här aktien kunde kamma hem stora vinster när de sålde nära toppen, men andra investerare, som lockades av utsikten att tjäna snabba pengar, köpte för sent och dyrt och sålde till stora förluster när kalaset sedan länge var över.

Kryptovalutor

Fisher Investments Norden vet att förespråkare för kryptovalutor kommer säga att de inte investerar i dem för att bli rika snabbt. Istället kan de hävda att kryptovalutor och det decentraliserade liggarsystem som många av dem använder – den så kallade ”blockkedjan” – är framtiden och i slutändan kommer att ersätta traditionella valutor som dollar eller pund, och de system som ligger till grund för dem. Men med tusentals olika kryptovalutor, begränsad reglering och mycket liten grund för varför en kryptovaluta verkligen är värd något är handel med dem fortfarande mycket spekulativt med extrem risk.

Som med andra ”snabba pengar”-investeringar var det vissa tidiga användare som tjänade stora summor när kryptovalutor blev heta. Bitcoin – den största och populäraste kryptovalutan – gick från att handlas för hundratals dollar för ett decennium sedan till en topp på 65 000 dollar mot slutet av 2021. Men 2022 har varit katastrofalt för krypto. Den 29 november handlades Bitcoin för drygt 16 400 dollar – en minskning med över 75 procent på mindre än ett år.[iii] Detta är fortfarande en rejäl ökning jämfört med för 5 år sedan, men antalet köpare var mindre då. Många som äger kryptovalutor nu är relativt nya köpare, som har gått på pumpen efter den massiva nedgången i år.

Den bristande regleringen av kryptovalutor är i fokus globalt just nu, eftersom det sannolikt bidrog till att den populära kryptovalutabörsen FTX nyligen kollapsade, vilket kan ha lett till att investeringar för flera miljarder gått upp i rök. Fisher Investments Norden kan konstatera att investerare som använde FTX var tvungna att förvara sina tillgångar hos ett företag som inte var en registrerad, reglerad bank eller fondkommissionär och därför inte erbjöd särskilt mycket skydd mot bedrägliga handlingar från företagsledningen.

Är investeringsflugor en hållbar strategi på lång sikt?

Fisher Investments Norden anser att investerare bör vara försiktiga med alla investeringar som lovar stora vinster på kort tid. Verkligheten är att de allra flesta inte blir rika snabbt. Investering kräver hårt arbete och disciplin för att bygga upp en förmögenhet under en livstid. Den chockerande volatiliteten hos meme-aktier och kryptovalutor tyder på att man måste tajma dem perfekt för att lyckas, och det handlar mer om tur än om skicklighet – eller strategi – enligt oss. Att satsa sin ekonomiska framtid på något som kräver snudd på oklanderlig timing ser i våra ögon mer ut som hasardspel än som investering.

På Fisher Investments Norden anser vi att investerare bör överväga en väldiversifierad investeringsportfölj som är anpassad till deras långsiktiga mål och personliga ekonomiska förutsättningar. Om man vill ha tillväxt behöver man ta vissa försiktiga risker, men investerare kan minska den risken genom att investera i ett brett spektrum av aktier som täcker olika sektorer, storlekar och länder – en strategi som har bättre förutsättningar för att ge långsiktig ekonomisk framgång.

Det tar tid att bygga upp en förmögenhet. Från början av 1995 till slutet av 2021 hade indexet MSCI World en ackumulerad avkastning på 678,4 procent, vilket motsvarar 8 procent om året. Detta inkluderar varje björnmarknad, korrektion och sättning under denna period. En hypotetisk investering på 10 000 dollar i detta index över denna period på nästan 30 år skulle vara värd cirka 77 840 dollar.[iv] Dessutom har det aldrig varit en negativ 20-årsperiod i indexet MSCI World, vilket understryker vikten av att följa en långsiktig strategi disciplinerat.

En finansrådgivare kan hjälpa dig att navigera genom utmanande marknadsförhållanden och få portföljen att växa över tid. Fisher Investments Norden anser att tålamod, disciplin och en långsiktig strategisk plan ökar sannolikheten för att man når sina långsiktiga investeringsmål. Som med så mycket annat här i livet: om det verkar för bra för att vara sant, så är det oftast det.

