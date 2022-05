Fisher Investments Norden: Fyra tips för att få familjens förmögenhet att vara under många generationer

Fisher Investments Norden: Läs mer om Fisher Investments Norden här.

Det ligger ofta flera decenniers hårt arbete bakom en familjeförmögenhet som är stor nog att trygga ekonomin för kommande generationer. De som byggt upp den här förmögenheten kanske tror att nästa generation tar över med samma strävsamhet som de själva, men så är tyvärr sällan fallet.

Det finns gott om material om hur man bygger upp en familjeförmögenhet, men mindre om hur man ser till att förmögenheten bevaras under flera generationer. Här är fyra tips från Fisher Investments Norden för att hjälpa din familjs förmögenhet att räcka riktigt länge.

Starta diskussionen om förmögenheten

Familjediskussioner om pengar kan vara jobbiga. Men om man undviker ämnet riskerar man att nästa generation får problem med att hantera pengar. Pengar betyder olika saker för olika personer – status, trygghet, inflytande, kontroll – och det kan göra diskussioner om pengar ännu mer komplicerade.

Många förmögna personer vet helt enkelt inte hur man ska prata om pengar med sina barn och barnbarn. De oroar sig för hur arvingarna kommer bete sig när de får reda på hur stor förmögenheten är, eller för vad som kommer hända med familjeförmögenheten när de inte längre kan styra över den. Det kan vara jobbigt, men om man lär sig hur man utbildar de kommande generationerna så kan det göra stor skillnad. Bara för att yngre generationer inte har samma finansiella kunskaper och färdigheter betyder det inte att de är ointresserade av att lära sig att förvalta förmögenheten på ett ansvarsfullt sätt.

Inled processen gradvis, och bygg upp familjens kompetens på ett medvetet sätt. Viktiga ämnen att ta upp är bland annat pengars värde, målen för familjeförmögenheten, familjens principer, budgetering och investeringsplanering. Samtal om pengar ska inte vara en engångshändelse. Diskutera pengar med familjen regelbundet.

Familjemöten för att engagera alla

Ett av de bästa sätten att underlätta diskussioner om förmögenhetsplanering är att hålla familjemöten. Ett genomtänkt familjemöte ger alla möjlighet att delta i processen.

Förbered mötet genom att skräddarsy dagordningen till familjens mål och behov. Nedan följer några tips för ett lyckat familjemöte:

Förbered mötet genom att skräddarsy dagordningen till familjens mål och behov. Nedan följer några tips för ett lyckat familjemöte:

Etablera en dagordning: Fråga runt i familjen om vad de skulle vilja ta upp på mötet. Några exempel på ämnen att diskutera kan vara familjens värderingar och mål för högre utbildning, investeringar och välgörenhet. Alla familjemedlemmar är förmodligen inte lika intresserade av att diskutera finanser. Försök att schemalägga sociala aktiviteter efter mötet så alla är engagerade.

Välj en mötesplats: Om ni har möjlighet, överväg att träffas på en neutral plats utan kopplingar till familjen. Reskostnaderna bör tas ur familjeförmögenheten, så alla har råd att delta. Om logistiken är besvärlig kan virtuella möten vara ett alternativ.

Följ ett regelbundet schema: Ett regelbundet och konsekvent mötesschema gör att familjemedlemmarna upplever mötena som viktiga. Upprätta ett inledande mötesschema över de kommande 12 till 24 månaderna.

Skapa ordningsregler: Ju fler som är engagerade, desto fler är det som är delaktiga i huvudmålet – att planera för familjens finansiella välbefinnande. Dessutom kan deltagarnas olika perspektiv på frågorna ge värdefulla och unika insikter. Främja aktivt, respektfullt lyssnande och deltagande från samtliga närvarande.

För protokoll: Mötesprotokoll bidrar till att tydliggöra ansvar. Skicka ut ett protokoll till familjen efter varje möte.

Ta fram en åtgärdsplan: Fastställ tidsplaner för projekt, personliga ansvarsområden, arbetsuppgifter och planer för uppföljning med familjen. Ha alltid reservplaner, och uppdatera familjen om frågorna som diskuterades. Överväg att utvärdera mötena i efterhand för att se om något kan förbättras.

Främja löpande fortbildning om ekonomi

Finanskunskaper – en färdighet som inte alltid värdesätts av alla familjemedlemmar – är viktiga för en lyckad överföring av familjeförmögenheten till kommande generationer. Det är knappast någon överraskning att generationen som ärver förmögenheten tenderar att vara mer slösaktig än generationen som gnetade ihop pengarna. En förmögenhet innebär ett stort ansvar. Om man lär sina familjemedlemmar goda finansiella vanor kan det bidra till att familjeförmögenheten bevaras.

Man behöver inte skicka hela familjen till handelshögskolan för att lära dem handskas med pengar. Fokusera i stället på en rättfram, effektiv utbildning. Ge familjen utbildningsmaterial, som böcker, videor och onlinekurser. Boka in kurser och workshops om specifika färdigheter som hela familjen kan delta i tillsammans.

Familjemöten med finansrådgivare och familjens revisor kan bidra till att alla får en tydlig bild av familjens nuvarande ekonomiska situation samt planerna och potentiella strategier inför framtiden. Fisher Investments Norden uppmuntrar till att samordna utbildningsinitiativ med en finansexpert. Om några i familjen har frågor eller något de oroar sig för kan finansexperten hjälpa till att svara på det.

Finansiera framtida tillväxt för välstånd som varar

Uppmuntra familjemedlemmar till att delta aktivt i att förvalta och bygga upp förmögenheten. Det kan hjälpa dem att uppskatta pengars värde. Det kan till exempel vara att jobba i familjeföretaget, starta en ny affärsverksamhet med stöd från familjeförmögenheten, eller investera på börsen.

Många som ärver en större förmögenhet vet inte hur de ska investera den på rätt sätt. Det är vanligt att de är för försiktiga med investeringarna, till exempel genom att ha stora delar av förmögenheten i kontanter eller i ”säkrare” värdepapper som obligationer. Arvet innebär ju ofta att de plötsligt har mycket mer pengar än de någonsin haft förut, så de vill inte ta för stora risker. Fisher Investments Norden anser att arvingar som inte har någon större erfarenhet av att investera kan ha nytta av att rådgöra med en renommerad finansexpert. Det kan hjälpa dem att komma igång med att strategiskt bygga vidare på förmögenheten.

En familjeförmögenhet kan göra stor skillnad för en familj, men man ska inte ta för givet att förmögenheten kommer räcka för alltid. Genomtänkta diskussioner, utbildning och strategisk planering kan hjälpa dig att trygga familjens förmögenhet i många generationer.

