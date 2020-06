Finansministern: Nu vänder det uppåt

Hon pekade på att ett antal indikatorer den senaste tiden visat att vi är i en vändning, men samtidigt är utvecklingen omgärdad av mycket stor osäkerhet och det finns risk för att hushållens efterfrågan och företagens investeringar dämpas.

Finansministern lyfte fram att KI-barometern ökade något i maj, men att uppgången sker från en låg nivå, och att det var lite mindre pessimistiska förväntningar om framtiden som lyfte.

Vidare tog hon upp att högfrekventdata, som Swedbanks statistik över kontokortstransaktioner, nu tyder på en viss återhämtning, det är fortsatt nedgång men inte lika snabb som i april.

”Som fjolårets nivåer”

När det gäller fordonskilometer för lastbilar och bussar har dessa återhämtat sig från april och är nu på liknande nivåer som förra året.

Produktionsdata visade stora fall i april, men var något bättre än finansdepartementet väntade sig för några veckor sedan, liksom aktivitetsdata från SCB i går.

Magdalena Andersson sade att tendensen för de prognoser som gjorts senaste tiden för 2020 varit ”något mindre negativa nu än de var i april”.

”Sämre arbetsmarknad”

Samtidigt tyder flera indikatorer på ett försämrat läge på arbetsmarknaden, med ökad arbetslöshet, även om antalet varsel har sjunkit.

Ungdomsarbetslösheten ökar också, och många av dem som nu tar studenten möts av ökad osäkerhet.

”Vi vet att ungdomar och unga vuxna drabbas tidigt, men de är också en grupp som snabbt kommer tillbaka”, sade hon.

Andersson lyfte även fram att arbetskraftsdeltagandet sjunker liksom sysselsättningsgraden och sade att det vore olyckligt om vi kom ur den här krisen med ett lägre arbetskraftsdeltagande.

”Svårt göra prognoser”

Hon sade vidare att det inte är så relevant att göra statistiska jämförelser av arbetslöshet och konkurser länder emellan just nu eftersom man mäter på olika sätt och flera länder har problem med att samla in data just nu.

Finansministern sade att det är svårt att göra prognoser just nu och att de prognoser som görs baseras på historiska samband, på hur ekonomier reagerat i tidigare kriser.

Hon sade också att regeringen sannolikt har underskattat kostnaden för sjuklönerna under krisen. SCB-statistik som presenterades på tisdagen visade att 5,3 miljarder kronor betalats ut för april månad, medan regeringens prognos för april-maj låg på 6,5 miljarder kronor.

När det gäller karensdagsersättning, som infördes 11 mars, har till den 1 juni ersättning betalats ut till 800.000 anställda och 20.000 egenföretagare.

Ökade kostnader

Kostnaderna för korttidspermitteringarna fortsätter att öka, hittills har permitteringar för 26,8 miljarder kr beviljats, och cirka 530.000 personer omfattas.

”Uppenbarligen har det varit väldigt användbart för företagen i Sverige”, konstaterade Andersson och tillade att 7 procent av invånarna i Västra Götaland är korttidspermitterade.

När det gäller de branscher som mest använder korttidpermitteringar är de kultur, nöje och fritid, samt hotell och restaurang.

Anstånd med skatteinbetalningar uppgick den 4 juni till 36 miljarder kronor (7 miljarder under finanskrisen)

Finansministern sade att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är ”den minst träffsäkra av åtgärderna” och att omställningsstödet, som inte betalats ut ännu, ”ser lite ljusare ut nu än vi trodde tidigare”.

”I dagsläget har vi inga beslut om förlängning av omställningsstödet… Vi följer utvecklingen väldigt noga hela tiden”, sade Magdalena Andersson.

I vårbudgeten hade regeringen två scenarier, ett huvudscenario där BNP minskade med 4 procent och ett sämre scenario där BNP minskade med 10 procent. Regeringen har därefter inte gjort någon ny siffersatt prognos.