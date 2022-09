FI: Ring banken om det blir knapert

– Börjar det bli knapert då är det bäst att ringa banken och så startar man en dialog. De är vana vid att hantera den här typen av frågor på ett professionellt sätt, säger han till SR Ekot.

Enligt reglerna har banken möjlighet att bevilja amorteringsfrihet under vissa förutsättningar. Under coronakrisen infördes dock en generell amorteringsfrihet. Men om det kommer en paus även denna gång är oklart. Flera partier vill visserligen att hela eller delar av amorteringskravet pausas och FI utreder just nu frågan. Braconier menar dock att läget under pandemin var värre än i dag.

– Det var ett exceptionellt läge. Pandemin var mycket allvarligare och det påverkar också hur vi ser på vår åtgärdsarsenal, säger Henrik Braconier till Ekot.