Fed väntas sitta still i båten

Federal Reserve lär med största sannolikhet lämna styrränteintervallet oförändrat, på 2,00-2,25 procent, efter FOMC-mötet den 7-8 november, men samtidigt hålla dörren fortsatt vidöppen för en ny räntehöjning i december.

Olika enkäter visar så här långt en total enighet bland analytiker om att Fed väljer att vila på hanen nu, efter att ha höjt styrränteintervallet tre gånger tidigare i år, senast i september.

Enligt CME Groups ”FedWatch Tool” prisar terminsmarknaden på fredagen visserligen in en sannolikhet på drygt 7 procent att styrränteintervallet ska höjas med 25 punkter även nu på torsdag, men det innebär samtidigt att den inprisade sannolikheten för oförändrad ränta nu är nära 93 procent.

Fed höjde senast ränteintervallet med 25 punkter i september, till 2,00-2,25 procent, vilket då var helt i linje med förväntningarna.

Medianprognosen i ledamöterna nya prognoser pekade då fortsatt mot att räntan skulle höjas totalt fyra gånger i år, inklusive höjningarna i mars, juni och september. Det var samma scenario som målades upp i motsvarande prognoser i juni.

I den mån Fed nu väljer att avvakta med räntan nu på torsdag återstår det endast ett till FOMC-möte i år då Fed kan höja räntan en fjärde gång för året, den 18-19 december. Enligt FedWatch Tool är den inprisade sannolikheten för en ny räntehöjning då för närvarande drygt 74 procent.

I pressmeddelandet i samband med räntebeskedet den 26 september noterade FOMC att den ekonomiska aktiviteten hade stigit i en ”stark” takt, vilket var en upprepning av budskapet i pressmeddelandet i augusti. Uttalandet om inflationen i september var också det samma som i augusti, att såväl totala som kärninflationen fortsatt låg nära 2 procent.

De finansiella marknaderna har varit turbulenta i oktober, men det har hittills inte gjort mycket för att ändra marknadens förväntningar om att Fed troligen kommer att gå vidare mot högre styrräntor, med nästa steg troligen i december.

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, sade den 25 oktober att de finansiella marknaderna var ”långt ifrån ett scenario där fallande aktiekurser leder till signifikant dämpat risktagande och konsumtion som kan skada den amerikanska ekonomin.

”Marknadsvolatiliteten innebär en risk mot prognoserna och förtjänar att följas, men det har inte fått mig att ändra mina medelfristiga utsikter”, sade hon.

Andrew Hunter, USA-ekonom på Capital Economics, skriver i ett kundbrev att de räknar med att Fed lämnar räntan oförändrad nu samtidigt som uttalandet upprepar FOMC:s plan att fortsätta höja räntan, ”med nästa steg i december”.

”Med aktuella data som visar att aktiviteten har fortsatt att öka i snabb takt kommer eventuella förhoppningar om att den senaste tidens ras på aktiemarknaden ska utlösa en ‘Powell Put’ troligen visa sig vara missriktade”, skriver Andrew Hunter.

Bernd Weidensteiner, USA-ekonom på Commerzbank, räknar också med att Fed är på väg att ta nästa räntesteg i december, och det lär inte ha ändrats av den senaste tidens korrektion på aktiemarknaden.

”Det är därför också osannolikt att Fed kommer att ändra sin kommunikation” på torsdag, skriver han i ett kundbrev.

Enligt Bernd Weidensteiner skulle det behövas betydligt klarare tecken på ekonomiska problem för att förmå Fed att avvika från den utlagda kursen med gradvisa räntehöjningar.

Ett sådant tecken skulle vara om den månatliga ökningen i antalet sysselsatta sjunker under nivåer runt 100-120 tusen personer per månad under ett flertal månader i rad, men så här syns inga tecken på en sådan nedgång. Commerzbanks-ekonomen påpekar att under tolvmånadersperioden till och med september var den genomsnittliga månatliga sysselsättningsökningen betydligt högre, på 211.000 personer

Andrew Hunter, på Capital Economics, noterar vidare president Donald Trumps förnyade och förstärkta attacker mot Federal Reserves räntehöjningar.

”Det är inte överraskande att Trump söker efter någon att skylla på för den senaste tidens marknadsturbulens, och om vi har rätt i vår bedömning om att den ekonomiska tillväxten bromsar in kommande kvartal lär kritiken bara bli mer frekvent”, skriver han.

Enligt Andrew Hunter lär dock Trumps kritik falla för döva öron, det är ekonomiska data snarare än en gnällande president som kan förmå Fedledamöterna att eventuellt ändra kurs.

Han tillägger att om Donald Trump skulle vilja skicka ett seriöst hot mot centralbanken så skulle han kunna dra tillbaka nomineringarna de tre Fedguvernörer som väntar på att sväras in till styrelsen.

”Problemet är bara att eventuella ersättare också måste få senatens godkännande. Trump lär också få kämpa för att hitta trovärdiga kandidater som är villiga att hålla räntan låg när arbetslösheten är under 4 procent”, skriver Andrew Hunter.