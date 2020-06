Fed: ”Ihållande sårbarheter för hushåll och företag”

Fed förstärkte också förväntningarna om en skarp nedgång i den ekonomiska aktiviteten under andra kvartalet. Senaste tidens data tyder enligt centralbanken på att ”BNP kommer att minska i snabb takt under andra kvartalet efter att ha sjunkit med 5 procent i beräknad årstakt under första kvartalet 2020”.

Rapporten publiceras två dagar efter Feds senaste penningpolitiska möte, efter vilket centralbankschefen Jerome Powell sade att USA står inför en lång väg tillbaka innan ekonomin är återhämtad från recessionen som inleddes av coronaviruspandemin.

Jerome Powell kommer tala frågas ut i kongressutskott under tisdag och onsdag nästa vecka.