Februari: Privatspararna köper defensiva aktier

”Sitt still i båten” var inte ett ledord för varken Nordnets eller Avanzas kunder under februari månad.

I stället präglades handeln av mycket stor aktivitet hos båda nätmäklarna, dels under rapportperioden, dels i samband med att coronafrossan skakade börsen från och med den 24 februari.

– Spararna prioriterade att köpa in sig i defensiva aktier under månaden. Både Axfood och Ica föll efter sina kvartalsrapporter, på grund av höga förväntningar och höga värderingar. Axfood slår sig in på en tredjeplats över månadens mest nettoköpta aktier, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Trendbrott för banker

Bankerna har tappat ordentligt i popularitet och ingen bankaktie finns längre kvar i köptoppen hos Nordnet.

– Det är definitivt ett trendbrott, att bankköpen bland spararna avtar. Delvis kan det handla om vinsthemtagning efter viss uppgång i sektorn, där rapporterna bland annat visade på ökad kostnadskontroll, säger Frida Bratt.

Investor är en av få mer cykliska aktier som det varit nettoköp i även under senaste dagarnas börsoro.

– Investor är den mest ägda aktien bland våra kunder och en bas i många portföljer. Här är det sannolik långsiktiga sparare som ser nedgången som ett bra köptillfälle och som då väljer att öka på i redan befintligt innehav”, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Nya rekordnivåer

Även hos Avanza har de branta kursfallen fått spararna att markant öka aktiviteten och antalet aktieaffärer har nått nya rekordnivåer närmast dagligen senaste veckan.

Hittills är det mest köpnotor hos Avanza är försäljningarna betydligt större sett till volym, enligt Johanna Kull.

– Spararna drar nu ned på risken och gör det största nettoförsäljningarna på flera år, säger hon.

Högt upp på båda nätmäklarnas säljlistor hamnar Ericsson, som handlades ned rejält i oron trots att bolagsledningen sagt att man inte ser några omedelbara effekter från coronaviruset. Även H&M säljs av.

– Kina är H&M:s femte största marknad. Oron är stor för hur stora störningarna i H&M, men framför allt också i våra stora svenska verkstadsbolag, verkligen blir. Risken är att vi får se vinstvarningar på löpande band framöver, säger Frida Bratt.

Defensiva aktier intressanta

Köplistan är förhållandevis spretig men ett utmärkande drag för både Nordnet och Avanza är att typiskt defensiva aktier som Telia och Ica blivit mer intressanta för köparna.

– Just nu upplever vi ett klassiskt risk-off segment och då faller i princip alla aktier. Tittar man på bolagen som klarat senaste veckans nedgång relativt sätt bäst, är det dock bolag med defensiva inslag och det är även dessa som spararna nu vänder sig till. Det är förståeligt, men jag tycker att man ska vara lite försiktig innan man gör alltför stora omflyttningar mellan cykliska och mer defensiva bolag. Risken är att man konstant är sen på bollen, säger Johanna Kull.

Köper Avanza Säljer Avanza SEB Nordea Investor B Ericsson Boliden Powercell Telia Swedbank Peab Evolution Gaming ICA Tesla Securitas SSAB Resurs Handelsbanken Electrolux Embracer Investor A Nibe

Källa: Avanza, 28/2 -20.

Mest köpta aktier Nordnet Mest sålda aktier Nordnet Investor Millicom Latour Ericsson Axfood Hoist Resurs Holding Fingerprint Cards Ica Gruppen H&M Boliden SSAB Peab Tomra Industrivärden NCC Securitas Net Ent Volvo Clas Ohlson

Källa Nordnet, 28/2 -20.