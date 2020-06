Extremt höga elpriser trots värmeböljan ​​​​​​​

Trots värmen och den mycket goda tillgången på vattenkraft just nu är priset på el extremt högt för årstiden – men bara i mellersta och södra delarna av landet. Dagens elpris på spotmarknaden ligger på 84 öre per kilowattimme och under någon timme mitt på dagen är priset 2 kr per kilowattimme. Men redan om något dygn, när kärnkraftstillgängligheten är bättre, och det börjar blåsa mer, kommer prisnivån att sjunka igen, enligt Bixa.

– Orsaken till de ovanligt höga dygnspriserna i södra Sverige är den begränsade överföringskapaciteten från norra landet där vattenkraften finns. Samtidigt gör de mycket höga temperaturerna att vi använder mer el till kylanläggningar. Ytterligare en viktig orsak är att flera kärnkraftsreaktorer är i revision vilket innebär att vi bara har 55 procents kärnkraftstillgänglighet för tillfället, säger Johan Sigvardsson.

Just nu är dock elpriset ungefär dubbelt så dyrt i södra Sverige som i norra Sverige. Över huvud taget varierar elpriserna stort i landets fyra elområden.

Vårfloden ger lägre elpriser i norra Sverige där vattenkraften är det dominerande kraftslaget. Men nu stiger elpriset i södra Sverige på grund av lägre tillgång på kärnkraft än normalt och överföringsbegränsningar.

– Det är fortfarande mycket lågt elpris, men att priset mellan elområdena skiljer sig åt så här mycket är väldigt sällsynt. Främst beror det på överföringsbegränsning mellan Norge och södra Sverige vilket ger lägre tillgång på norsk vattenkraft. Produktionen av kärnkraft går på ungefär halv effekt och det blåser mindre medan i norr är det god tillgång till vattenkraft. Svenska Kraftnät har även beslutat att begränsa överföringen från norr till söder, säger Jonas Stenbeck.

Det rörliga elpriset för juni kommer att bli cirka 20-22 öre/kilowattimme i elområdena 3 och 4 (Södra Mellansverige och södra Sverige). I elområdena 1 och 2 (Norra Sverige och norra Mellansverige) blir det rörliga elpriset cirka 10-12 öre/kilowattimme. Snittet för juni de senaste 20 åren har varit cirka 30 öre/kilowattimme.

