Börsen Just nu härskar ”extrem girighet på marknaden”, enligt Swedbanks marknadsstrateg Martin Hallström. Banken har ett eget ”skräck-index”, Swedbank Sweden Fear & Greed Index, som just nu slår i taket för tredje gången i år, skriver han under rubriken Strategi & Marknad på Aktiellt, Swedbank och Sparbankernas placeringssajt på nätet.