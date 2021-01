Explosivt intresse för aktier i januari

– Intresset för sparande i allmänhet och börsen i synnerhet har exploderat, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt som också konstaterar att det häromdagen uppmättes den högsta handelsaktiviteten under en enskild dag i Nordnets historia.

Även hos Avanza har spararna varit synnerligen aktiva och antalet affärer steg med hela 85 procent jämfört med samma månad i fjol.

– Handelsaktiviteten under årets första börsmånad har varit mycket hög och privatspararna nettoköper aktier för elfte månaden i rad. Januari har historiskt varit en stark börsmånad och de bokslut som redan kommit visar på en tydlig förbättring för många bolag likväl som en renässans för utdelningar, säger Avanzas sparekonom Nicklas Andersson

Den redan höga aktiviteten accelererade ytterligare i samband med de häpnadsväckande rörelserna i bolag som Gamestop, AMC och Nokia, i vilka sparare på forumet Reddit drev upp ett köptryck som fick aktierna att rusa och därmed orsaka enorma förluster för blankarna. Gamestop finns också med bland de mest köpta aktierna hos Nordnets kunder.

Men det fanns också annat som lockade. Laddstolpsbolaget Zaptec slog sig in på både Avanzas och Nordnets köplistor. Bolaget är noterat på norska Euronext Growth, före detta Merkur Markets, en norsk motsvarighet till svenska First North. Zaptec rider på hållbarhetsvågen, och spararna har rusat till aktien. Även andra ”gröna aktier” återfinns i köptoppen, säger Frida Bratt.

– Hållbarhetstrenden är här för att stanna, och den gröna omställningen är absolut nödvändig. Men rallyt i vissa av de så kallade ESG-bolagen kräver lite eftertanke. Värderingarna har dragit iväg, inte för att vinsterna väntas öka mycket kommande år, utan för att kapital från stora förvaltare flödat in i hållbarhetsstämplade bolag. Då ska man ha i åtanke att stora flöden snabbt också kan gå åt andra hållet, säger Frida Bratt.

Ett nytt bolag i den absoluta köptoppen är kinesiska Tesla-utmanaren NIO.

– NIO har rusat i popularitet, antalet ägare via Nordnets plattform har på ett år ökat med häpnadsväckande 2 800 procent. Investerarna vill hitta ”nästa Tesla”. Spararna räds i detta inte den politiska risk i kinesiska aktier som uppenbarat sig den senaste tiden, med handelsrestriktioner mellan USA och Kina samt Alibaba-grundaren Jack Mas försvinnande, säger Frida Bratt.

Högt upp på köplistorna hittar vi dessutom live casino-bolaget Evolution Gaming som inkluderades i OMXS30 vid årsskiftet.

– Evolution Gaming är en favorit bland privatspararna och har fyrdubblat antalet ägare senaste året. Efter en snabb korrektion på minus tio procent under några dagar passade privatspararna på att köpa aktien. Det har gjort att Evolution Gaming seglat upp som den 9:e mest ägda aktien på vår plattform, säger Avanzas Nicklas Andersson.

Även Volvo finns med på båda nätmäklarnas köplistor.

– Verkstadsbolaget Volvo lockar också spararna under månaden. Cykliskt har generellt fått vind i seglen under den rotation vi sett sedan slutet på förra året. En av Volvos amerikanska konkurrenter Paccar har dessutom höjt sin prognos för lastbilsleveranser i år, vilket privatspararna till synes tror att Volvo också kommer göra. Att ha en viss exponering mot cykliska branscher just nu när många tror att konjunkturen förbättras kan visa sig klokt, säger Avanzas Nicklas Andersson.

På säljsidan hittar vi bland annat Astra Zeneca som var den aktie som var mest nettoköpt hos Avanza i december.

– AstraZeneca har varit en favorit bland privatspararna senaste året samtidigt som antalet aktieägare tredubblats. Aktien har befunnit sig på köptoppen senaste kvartalet, men efter uppgången senaste månaden ser vi nu vinsthemtagningar. Att det handlar om just vinsthemtagningar är tydligt då det är den mest sålda aktien i januari samtidigt som antalet aktieägare bara minskat på marginalen, säger Avanzas Nicklas Andersson.

Mest nettoköpta Avanza Mest nettosålda Avanza Evolution Gaming AstraZeneca Volvo B PowerCell Investor B Swedbank Essity B Gravity Avanza Addnode NIO H&M GameStop Nordea Zaptec Byggmax Sandvik ICA Gruppen Handelsbanken A Recipharm