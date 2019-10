Experterna överraskade av positiva rapporter

De fyra sparekonomerna Maria Landeborn, Danske Bank, Frida Bratt, Nordnet, Johanna Kull, Avanza och Joakim Bornold, Söderberg & Partners svarade på Privata Affärers frågor om börsen efter rapporterna.

Fastigheter överraskade på nedsidan

– Rapportperioden har hittills varit överraskande bra. Jag hade förväntat mig att det skulle se betydligt sämre ut med tanke på makrostatistik som varit svag och blivit allt svagare, säger Joakim Bornold, Söderberg & Partners.

Han tänker framför allt på industribolagen som varit mer positiva än väntat. På nedsidan har framför allt fastighetssektorn överraskat, anser han.

– Branschen har växlat fokus i kvartalsrapporterna. Tidigare fanns fokus på värderingen av fastighetsbestånden, men nu har det glidit över mer på driftsnettot, säger Joakim Bornold.

Sencykliskt överraskade stort

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, pekar framför allt på sencykliska bolag som Atlas Copco, som överraskade mycket stort.

– Bolaget var ett utropstecken i floden. Imponerande att man levererar så sent in i cykeln. Överlag tycker jag att industri och verkstad har levererat över förväntan, även om de som väntat guidar för att vi går in i sämre tider. Att kronan är en krockkudde måste man dock ha i bakhuvudet, säger hon.

– Rapporterna har överlag visat på större styrka i verkstadsbolagen än befarat. Vinsterna har i stort överträffat, på sina håll visserligen lågt ställda, förväntningar och omsättningen har i stort legat i linje med förväntningarna. Att fordonsrelaterat och tidigcykliskt skulle visa svaghet visste vi, och exempelvis SKF visade också lägre vinst och fortsatt lägre efterfrågan, säger Frida Bratt.

”Draghjälp från svag krona”

Kollegan på Avanza, sparekonomen Johanna Kull, konstaterar att rapporterna inte alls är så svaga som konjunkturindikationerna antydde, utan siffrorna överlag har kommit in i linje med eller något över förväntan.

– Även om efterfrågan minskat något har verkstadsbolagen god kostnadskontroll och lyckas sammantaget hålla marginalerna uppe. Det går dock inte att bortse från den hjälp de fått av den svaga kronan, säger hon.

Danske Banks sparekonom Maria Landeborn framhåller också valutaeffekterna som varit ett återkommande tema under tredje kvartalet.

– Kronförsvagningen har gett ett rejält vinstlyft åt hela exportsektorn. Även om det handlar om ett slags doping och inte organisk tillväxt, så är det fortfarande positivt, anser hon.

”Inbromsning från höga nivåer”

Maria Landeborn konstaterar även att konjunkturen ”sannolikt toppat”, men att det ännu inte är fråga om en kraftig avmattning i efterfrågan, utan en ”inbromsning från väldigt höga nivåer”.

Banksektorn har varit särskilt intressant i rapportperioden, menar hon.

– SEB har framstått som den bästa av de svenska bankerna, medan de andra tre kämpar med bolånemarginaler och kostnader för regelverk och penningtvätt. Både Nordea och Swedbank har sänkt utdelningen. Även om aktierna tagit visst stryk så har de fortfarande gjort ett rejält uppryck från bottennivåerna tidigare i höst. En del dåliga nyheter var uppenbarligen redan inprisade i bankaktierna.

”Storbankerna under press”

Frida Bratt på Nordnet talar även hon om bankerna under det tredje kvartalet. Att SEB är stjärnan som sticker ut i sektorn bekräftade banken med kvartalets rapport, anser hon, men rapporterna visar att storbankerna är under press och att de brottas med kostnader för åtgärder mot penningtvätt, men också kostnader som härrör till den digitala omställningen.

– Och så har vi minusräntan som utmanar. Swedbank stack ut som svagast bland storbankerna. Att stora åtgärds- och besparingspaket aviserades var inte oväntat – tvärtom.

En suck av lättnad

Johanna Kull på Avanza beskriver kursreaktionerna efter rapporterna som ”en lättnadens suck”.

– De senaste månadernas makrosiffror har inte målat upp någon speciellt ljus bild över varåt ekonomin är på väg och inför rapporterna fanns det en viss oro för framför allt de cykliska bolagen. När nu cirka 85 procent av marknadsvärdet på Stockholmsbörsen rapporterat kan vi dock konstatera att den oron inte var helt befogad.

Maria Landeborn på Danske Bank konstaterar att marknaden inte alltid haft lätt att tolka innehållet i rapporterna.

– Volvoaktien föll till exempel över 4 procentenheter vid öppningen efter rapporten släppts, men stängde i slutet av dagen på plus, säger hon.

– Det finns dock tecken på att bolagen börjar förbereda sig på sämre tider. Vissa bolag som Sandvik har redan börjat varsla, även om det inte handlar om några stora åtgärder, åtminstone inte än så länge. Men med tanke på att konjunkturindikatorerna pekar i riktning mot fortsatt svagare tillväxt under fjärde kvartalet så är det för tidigt att blåsa faran över för exportbolagen.

Och hur slutar då börsåret 2019?

Johanna Kull svarar att en spådom om börsen tre månader framåt i tiden aldrig kan bli något än en mer eller mindre kvalificerad gissning.

– Men med tanke på de överlag positiva rapporterna, de optimistiska tongångarna i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina och de stora summorna kapital som fortfarande står utanför börsen, tror jag att börsåret kan avsluta starkt, säger hon.

Johanna Kull är även försiktigt positiv i ett lit längre perspektiv.

– Den ekonomiska avmattningen i år förklaras främst av osäkerhet där bland annat handelsoro fått företagen att bli lite mer försiktiga och lägga sina expansionsplaner på is. Nu går vi dock mot ett valår i USA och med en amerikansk president som kommer göra allt för att bli omvald tror jag att sannolikheten för att det kommer till en lösning i handelskonflikten ökar markant. Något som skulle ge en ordentlig vitamininjektion och öka på bolagens investeringsvilja, säger hon.

Upp 5 procent till i år?

Men det finns också en stor möjlighet att det blir precis tvärtom.

– Håller sig nu Riksbanken till sin plan att höja räntan kring årsskiftet, i motsats till världens övriga centralbanker som snarare för en mer expansiv penningpolitik, är det möjligt att den extra hjälpen är på upphällningen, säger Johanna Kull.

Sista ordet går till Joakim Bornold:

– Börsen går starkt av att räntan fortsatt är låg och att höjningen drar ut på tiden. Kvartalsrapporterna gör att året avslutar bra. Kanske kan börsen gå 5 procent till i år, om vi har tur.