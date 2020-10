Experterna: Hongkong fortsätter vara finanscentrum

De tillfrågade tror inte att investerare kommer att låta sig skrämmas bort till andra länder på grund av förändringarna i Hongkong.

Till stöd för sina förutsägelser har experterna det faktum att Hongkongbörsen tog in 11 miljarder dollar från 59 nynoterade bolag under det första halvåret 2020, och den väntade jättenoteringen av Ant Group väntas öka på summan betydligt då bolaget förväntas ta in över 30 miljarder dollar när det listas.

”Flödet av pengar som går in och ut ur Hongkong på daglig basis, som går in i Fastlandskina och som kommer ut, är mycket svårt att replikera”, säger Tara Joseph vid den amerikanska handelskammaren i Hongkong till BBC.

Skeptiker har annars lyft möjligheten att ny säkerhetslagstiftning och det pågående handelskriget mellan USA och Kina ska få företag och investerare att söka sig till andra platser än Hongkong. Regionens förmåga att ta in kapital uppväger dock det mesta, enligt Drew Bernstein, styrelseordförande vid bokföringsföretaget Marcum, Bernstein and Pinchuk.

”Dessa företag kommer i praktiken att göra vad som behövs för att ha tillgång till kapital”, säger han.

En färsk undersökning gjord av amerikanska handelskammaren visade att nära 40 procent av USA-bolagen övervägde att flytta kapital, tillgångar eller verksamhet ut ur staden på grund av oro över säkerhetslagarna.

Andra centra i regionen har också försökt att utnyttja läget för att flytta fram sina positioner, bland annat Tokyo och Sydney. Men Hongkongs närhet till Kinamarknaden, och dess stora börs, ser än så länge ut att väga över.