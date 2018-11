Experten: Två heta småbolag efter börsoron

Missa inte Falkeblads analysbrev Micro: Passa på att teckna dig för kommande säsong med analysbrevet Micro, där Björn Falkeblad återigen hjälper dig att hitta småbolagsvinnarna. Som prenumerant på Privata Affärer och Placeringsguiden får du rabatt. Läs mer och anmäl dig här.

Under oktober hade småbolagen på börsen det kärvare än tidigare. De båda småbolagsindexen, First North All Share Index och OMX Small Cap backade båda cirka 7-8 procent.

Periodvis under oktober var tappet för de båda småbolagsindexen mellan 11-15 procent. En viss återhämtning skedde dock strax före senaste månadsskiftet.

Varför har det varit kärvt för de mindre bolagen just nu?

– Småbolagen kan ofta få lite mer stryk när det är oroligt och kurserna går ner. Likviditeten i aktierna i småbolag är lägre. Men samtidigt ger det bra köplägen i de mindre bolagen, säger Björn Falkeblad.

Och han vill gärna lyfta fram två mindre bolag som är särskilt intressanta just.

– Rejlers och det tidigare småbolaget Cherry som nu har växt till sig, är båda bra småbolag, säger han.

Sedan några säsonger tillbaka har Privata Affärer noggrant följt de mindre bolagen, genom analysbrevet Micro där tidningens medarbetare Björn Falkeblad djupanalyserar fyra nya småbolagsaktier i varje utgåva.

Dessutom följer han upp sin egen 10-lista med de mindre bolag som för tillfället har högst potential.

Och nu är det alltså dags igen – tisdagen den 20 november kommer höstens första analysbrev till prenumeranterna.

När säsongen 2017/2018 stämdes av den 24 maj, exakt en månad efter att den avslutande utgåvan av Micro nått sina läsare, noterade de 30 småbolagsaktier som analyserats en snittavkastning på 4,3 procent.

Allt räknat till och från att respektive aktie kom in och lämnade Micros 10-lista. Det är 2,9 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens index som inklusive utdelningar gav 1,4 procent.

Motsvarande placeringar i index för Small Cap gav 1,6 procent, vilket alltså var 2,7 procentenheter sämre än aktierna på Micros 10-lista.

