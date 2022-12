Experten: Nästan halverat elpris inför julen

Hög elanvändning och låga temperaturer sätter just nu Europas elsystem på prov. Här hemma i Sverige är dessutom flera kärnkraftsreaktorer avstängda vilket gör att vi är beroende av import under vissa timmar på dygnet.

– Under tisdagen och onsdagen den här veckan har vi sett något så ovanligt som att Frankrike varit marginalprissättande för Sverige via Tyskland mellan klockan 06 och 18, även höglasttimmarna under torsdagen. Samtidigt fick Norra Sverige (elprisområde 1 och 2) nytt prisrekord under onsdagen. Och allt tyder nu på att medelpriset på elbörsen NordPool slår nytt rekord under innevarande vecka på drygt 3,50 kronor per kWh, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia i ett pressmeddelande.

Men redan nästa vecka kan vi få se elpriset nästan halveras till runt 2 kr per kilowattimme, spår Sigvardsson. Det beror bland annat på att prognoserna visar rejält mycket mildare väder nästa vecka med temperaturer på 5 grader över det normala. Dessutom väntas kärnkraftsproduktionen öka och blåst bidra till ökad vindkraftsproduktion.

– Bränslepriserna förväntas också sjunka till följd av att temperaturerna stiger nere på kontinenten. Dessutom förväntas mer vind i Tyskland vilket kommer att dämpa priserna där. Vi kan alltså förvänta oss en rejäl prisnedgång under nästa vecka även om läget är mycket svårbedömt på elprismarknaden just nu, säger Johan Sigvardsson.