Ericsson överens med Apple – tecknar globalt patentavtal

Inklusive effekter av förlikningen och inklusive pågående IPR-affärer med övriga licenstagare uppskattar Ericsson att intäkterna från IPR-licenser för fjärde kvartalet 2022 blir 5,5-6 miljarder kronor.

Det fleråriga avtalet inkluderar en global korslicens för patenterade standardessentiella cellulära teknologier och vissa andra patenträttigheter, skriver Ericsson. Dessutom har bolagen kommit överens om att stärka sitt teknik- och affärssamarbete inom utveckling av teknik, interoperabilitet och standarder.

Förlikningen avslutar enligt Ericsson de stämningsansökningar som lämnats in av båda företagen i flera länder, bland annat i United States District Court of the Eastern District of Texas, samt de ärenden som lämnats in till United States International Trade Commission.

Ericsson-aktien steg när nyheten publicerades. Från att tidigare ha varit ned drygt en halv procent för dagen hade aktien klockan 14.40 stigit 3 procent.