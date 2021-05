Ericsson: Förlikning med Nokia kommer tynga resultatet

”Förlikningen hänför sig till omständigheter som omfattas av en uppgörelse från 2019 med US Department of Justice (DOJ) och US Securities and Exchange Commission (SEC) avseende utredningar kring Ericssons överträdelser av reglerna i US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)”, skriver Ericsson.

Enligt avtalet med Nokia ska Ericsson erlägga ett förlikningsbelopp om sammanlagt 80 miljoner euro (motsvarande 0,8 miljarder kronor).

”Summan beaktar osäkerhetsfaktorer, risk, kostnader och eventuell påverkan på affärsfokus i samband med en potentiellt långvarig och komplex tvist”, skriver Ericsson.

Betalning av återstoden av förlikningen ska ske genom liknande delbetalningar 2022 respektive 2023, vilket påverkar kassaflödet, uppger bolaget.