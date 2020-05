Equinor investerar i ”svart magi”

CFS arbetar med utveckling av fusionskraft, som till skillnad från fissionskraft (kärnkraft) inte medför de negativa konsekvenserna av radioaktivt avfall, vilket tagit ned attraktionskraften för energislaget via opinionsmässig motvind.

Till skillnad från kärnkraft, där atomer delas, frisätts fusionsenergi i stället när atomer slås ihop i en process som genererar temperaturer på över 100 miljoner grader. Värmeenergin kan i teorin därefter nyttjas som en närmast oändlig kraftkälla.

Ett problem med fusionskraften är dock att den länge ansetts vara en omöjlighet och närmast ett evighetsmaskinärt skämt i vetenskapskretsar, då värmen blir så hög att den smälter allt kringliggande material. Nu menar dock CFS att utvecklingen av magneter och andra tekniska komponenter snart kan medföra att förutsättningar finns på plats för att i magnetfält hantera de enorma temperaturer som uppstår genom fusionskraften, som bland annat ger stjärnor som solen sin lyskraft.

Ännu har dock ingen lyckats bygga en generator som producerar mer energi än vad som konsumeras i fusionsreaktorn.

Målet är att ha en prototypreaktor klar 2025 eller tidigare, enligt vd Bob Mumgaard, som menar att de snabba framstegen inom magnetutveckling och avancerad datorkraft kommer möjliggöra fusionskraften ”tidigare än folk tror”.

Om de magneter som nu utvecklas fungerar enligt plan kan CFS bygga en kommersiell reaktor i inledningen av 2030-talet, menar vd:n.

CFS grundades vid Massachusetts Institute of Technology 2018 och har nu tagit in mer än 200 miljoner dollar i kapitalrundor. Bolaget är dock inte den enda aktören på området, och mer än 1,2 miljarder dollar har injicerats i privata uppstartsbolag och på den nationalstatliga scenen samsas 35 länder runt en experimentreaktor som just nu byggs i Frankrike.

Det senaste kapitaltillskottet kommer nyttjas för att bygga upp ett huvudkontor och tillhörande tillverkningsfaciliteter, enligt vd Bob Mumgaard.